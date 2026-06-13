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TikTok : le bouton « Pas intéressé » ne suffirait pas à reprendre le contrôle de son fil

TikTok : le bouton « Pas intéressé » ne suffirait pas à reprendre le contrôle de son fil

TikTok promet aux utilisateurs de mieux personnaliser leur fil grâce au bouton « Pas intéressé ». Mais, une nouvelle étude menée par Northeastern University suggère que son effet serait surtout temporaire. Les contenus rejetés peuvent revenir en quelques minutes dès que l’utilisateur cesse d’appuyer sur le bouton.

Une découverte qui relance le débat sur la transparence des algorithmes sociaux.

Un test mené avec des comptes automatisés

Les chercheurs ont créé des comptes fictifs entraînés sur trois types de contenus : cuisine, fitness et paris sportifs. Chaque compte a regardé plus de 200 vidéos sur un thème donné. Ensuite, certains comptes ont utilisé le bouton « Pas intéressé », tandis que d’autres se sont contentés de faire défiler les vidéos.

À court terme, le bouton s’est montré plus efficace que le simple swipe.

Mais, l’effet ne dure pas. Les contenus reviennent rapidement. Une fois que les comptes ont cessé d’utiliser activement le bouton, les vidéos précédemment rejetées sont rapidement réapparues. Le phénomène a été particulièrement visible avec les contenus de cuisine, utilisés comme catégorie de référence dans l’étude.

Le problème principal, selon les chercheurs, n’est pas que le bouton ne fonctionne jamais. C’est qu’il fonctionne de manière imprévisible selon les sujets.

Un possible problème réglementaire

Pour les utilisateurs, cela signifie que voir revenir des contenus pourtant signalés n’est pas forcément un bug. C’est un comportement mesurable de la plateforme.

Les chercheurs estiment même que cette découverte pourrait intéresser les régulateurs européens. Dans le cadre du Digital Services Act, proposer un outil de contrôle qui ne fonctionne pas comme attendu pourrait être considéré comme une pratique trompeuse.

TikTok face à la question du contrôle réel

Cette étude s’ajoute aux critiques croissantes visant les plateformes sociales et leurs outils de personnalisation. Les utilisateurs veulent pouvoir influencer ce qu’ils voient. Mais si ces contrôles n’ont qu’un effet temporaire, la promesse de reprendre la main sur son fil devient largement illusoire.

Pour TikTok, l’enjeu est désormais clair : rendre ses mécanismes de personnalisation plus cohérents, plus durables et surtout plus transparents.