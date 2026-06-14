Accueil » Samsung Ultra Slim OLED : un écran 20 % plus fin pour les futurs PC portables

Samsung Ultra Slim OLED : un écran 20 % plus fin pour les futurs PC portables

Samsung Ultra Slim OLED : un écran 20 % plus fin pour les futurs PC portables

Au Computex 2026, Samsung Display a présenté une nouvelle génération de dalle OLED destinée aux ordinateurs portables. Baptisée Ultra Slim OLED, cette technologie promet de réduire significativement l’épaisseur des écrans tout en conservant les performances visuelles attendues sur les machines premium et gaming.

Si elle arrive en production de masse, cette innovation pourrait permettre aux constructeurs de concevoir des PC plus fins et plus légers sans sacrifier l’autonomie, le refroidissement ou la taille de l’écran.

Samsung Ultra Slim OLED : Une dalle jusqu’à 20 % plus fine

Selon Samsung Display, la nouvelle architecture permet de réduire d’environ 20 % l’épaisseur des bordures externes de la dalle par rapport aux écrans OLED actuellement commercialisés. Cette avancée repose principalement sur un amincissement de deux composants clés : le verre du substrat TFT et le verre d’encapsulation.

La société affirme avoir réduit leur épaisseur de plus de 30 %, tout en développant de nouvelles techniques de fabrication pour préserver la rigidité structurelle de l’ensemble.

Un défi technique plus complexe qu’il n’y paraît

Réduire quelques millimètres sur un ordinateur portable peut sembler anodin. Dans la pratique, il s’agit pourtant d’un exercice extrêmement complexe. Les écrans sont l’un des éléments les plus sensibles d’un ordinateur portable. Un verre plus fin peut devenir plus vulnérable :

Aux torsions

Aux déformations

Aux contraintes mécaniques

Aux chocs du quotidien

Samsung explique donc avoir travaillé sur plusieurs procédés industriels afin de maintenir la résistance nécessaire à une utilisation mobile.

Aucune concession sur les performances

Malgré son profil plus fin, l’Ultra Slim OLED conserve des caractéristiques haut de gamme. Samsung annonce notamment un taux de rafraîchissement allant de 165 Hz à 240 Hz, la certification VESA DisplayHDR True Black 1000, les avantages traditionnels de l’OLED (contraste élevé, noirs parfaits et couleurs riches).

Cette combinaison vise particulièrement les ordinateurs portables gaming et les machines destinées à la création de contenu.

Plus d’espace pour les batteries et le refroidissement

L’intérêt de cette technologie dépasse le simple gain esthétique. Chaque millimètre économisé dans le châssis peut être réaffecté à d’autres composants :

Une batterie plus grande

Un système de refroidissement plus performant

Des haut-parleurs plus volumineux

Des haut-parleurs plus volumineux Une réduction du poids global

Dans un marché où les constructeurs cherchent constamment à améliorer le rapport puissance-portabilité, cette optimisation peut avoir un impact significatif.

L’écran devient le nouveau terrain d’innovation

Ces dernières années, les fabricants ont principalement concentré leurs efforts sur les processeurs, les batteries et les systèmes de refroidissement. Les écrans ont certes gagné en qualité, mais leur structure physique a relativement peu évolué. Samsung semble désormais considérer la dalle elle-même comme un nouveau levier d’innovation.

Cette stratégie est cohérente avec l’évolution du marché. Les futurs ordinateurs portables devront intégrer davantage d’IA locale, des batteries plus importantes et des composants toujours plus puissants, sans devenir plus épais.

L’Ultra Slim OLED pourrait ainsi permettre de libérer un espace précieux à l’intérieur des machines tout en améliorant leur portabilité.

Samsung n’a pour l’instant annoncé aucun produit commercial utilisant cette technologie ni de calendrier de production. Mais cette démonstration montre qu’il reste encore des marges de progression dans un secteur que beaucoup considéraient déjà proche de ses limites physiques.