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Xiaomi dévoile un bras robotisé pour recharger automatiquement ses voitures électriques

Xiaomi dévoile un bras robotisé pour recharger automatiquement ses voitures électriques

Xiaomi continue d’étendre son écosystème automobile au-delà de la voiture elle-même. Le constructeur chinois a présenté en vidéo un bras robotisé capable de brancher et débrancher automatiquement une prise de recharge à domicile. Une idée simple, mais qui pourrait rendre l’usage quotidien d’un véhicule électrique nettement plus fluide.

L’objectif est clair : supprimer l’un des petits gestes répétitifs de la recharge domestique.

Un bras robotisé pour brancher la voiture à votre place

Le système présenté par Xiaomi peut saisir le connecteur de recharge, l’aligner avec le port du véhicule et lancer la charge sans intervention manuelle. Avec une largeur de seulement 152 mm, le bras robotisé est pensé pour s’intégrer dans des places de stationnement étroites, typiques des garages résidentiels.

Il peut également être contrôlé à distance depuis un smartphone, ce qui s’inscrit parfaitement dans la logique d’écosystème connecté de Xiaomi.

Un nouvel élément dans l’écosystème Xiaomi EV

Ce bras robotisé rejoint une gamme déjà composée de bornes de recharge domestiques 7 kW et 11 kW, ainsi que d’un chargeur portable Mijia capable de fonctionner comme source d’alimentation externe.

Xiaomi ne veut donc pas seulement vendre des voitures électriques. L’entreprise cherche à construire toute l’infrastructure domestique qui les accompagne.

Une vision déjà annoncée avec Xiaomi Pilot

L’idée d’une recharge automatisée n’est pas nouvelle chez Xiaomi. Lors de la présentation de Xiaomi Pilot Technology, la marque évoquait déjà la recharge automatique par bras robotisé, aux côtés du stationnement autonome.

La démonstration actuelle montre que cette vision commence à prendre une forme concrète.

Une étape vers la voiture vraiment autonome

Aucun prix ni calendrier de lancement n’a encore été annoncé. Mais cette technologie illustre bien l’ambition de Xiaomi dans l’automobile : rendre l’expérience EV plus simple, plus intelligente et plus intégrée au quotidien.

Après avoir automatisé la conduite et le stationnement, la prochaine frontière pourrait être tout aussi importante : automatiser la recharge.