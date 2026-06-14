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Qualcomm Dragonwing IQ10 : la plateforme robotique qui veut devenir le « PC de l’IA physique »

Qualcomm Dragonwing IQ10 : la plateforme robotique qui veut devenir le « PC de l’IA physique »

Alors que la plupart des annonces IA du Computex 2026 se concentrent sur les PC et les agents numériques, Qualcomm regarde plus loin. Avec le Dragonwing IQ10 Robotics Reference Design (RRD), l’entreprise dévoile une plateforme pensée pour accélérer le développement et le déploiement de robots autonomes à grande échelle.

L’objectif est ambitieux : offrir aux industriels une base matérielle et logicielle unifiée capable de simplifier la transition entre prototype et produit commercial.

Le problème que Qualcomm veut résoudre

Dans la robotique moderne, le véritable défi n’est plus uniquement la puissance de calcul. Les entreprises doivent souvent assembler plusieurs couches technologiques :

Caméras et capteurs provenant de fournisseurs différents

Logiciels de perception indépendants

Contrôleurs de mouvement distincts

Interfaces réseau spécialisées

Outils de déploiement séparés

Cette fragmentation complexifie le développement et augmente les coûts d’intégration. Avec Dragonwing IQ10, Qualcomm cherche à centraliser ces briques dans une architecture unique.

Jusqu’à 700 TOPS pour l’IA embarquée

Au cœur du système se trouve le processeur Dragonwing IQ10, capable de délivrer jusqu’à 700 TOPS de puissance IA. La plateforme s’appuie sur 18 cœurs CPU Qualcomm Oryon, des NPU multicœurs, un GPU optimisé pour l’inférence IA et une architecture conçue pour exécuter localement la perception, la planification et la prise de décision.

L’idée est de réduire la dépendance aux accélérateurs externes et au cloud, un enjeu devenu central pour les robots industriels, logistiques ou collaboratifs.

Une plateforme pensée pour les robots multi-capteurs

Les robots modernes doivent traiter simultanément des flux de données provenant de multiples sources. Le Dragonwing IQ10 intègre nativement jusqu’à 12 caméras GMSL2, des capteurs LiDAR, des modules Time-of-Flight et des unités de mesure inertielle (IMU).

Qualcomm insiste particulièrement sur la synchronisation des données, essentielle pour les systèmes autonomes où quelques millisecondes de décalage peuvent affecter la précision des décisions.

Une architecture conçue pour l’industrie

Contrairement aux cartes de développement classiques, le Dragonwing IQ10 RRD se présente comme un système prêt à être intégré dans des environnements réels.

Le boîtier industriel supporte :

Des températures de -40 °C à 70 °C

Une alimentation 12V ou 24V

Une protection contre les surtensions

Un refroidissement actif intégré

Cette approche vise directement les secteurs industriels, logistiques, agricoles et robotiques avancés.

Une pile logicielle complète autour de ROS2

Le matériel n’est qu’une partie de l’équation. Qualcomm propose également une architecture logicielle organisée autour de plusieurs couches :

Exécution IA locale Support ROS2 Services de perception et de navigation Gestion cloud et orchestration de flottes via Qualcomm AI Hub.

La plateforme prend en charge les principaux blocs fonctionnels nécessaires à la robotique moderne :

Vision et perception

Cartographie et navigation

Manipulation robotique

Planification de tâches

Interaction homme-machine via le langage naturel.

Qualcomm veut reproduire son succès mobile

Derrière cette annonce se cache une ambition beaucoup plus large. Après avoir dominé pendant des années le marché des smartphones avec Snapdragon, Qualcomm cherche désormais à devenir un acteur central de l’« IA physique » : robots, machines autonomes, systèmes industriels intelligents et véhicules spécialisés.

La stratégie rappelle celle employée dans le mobile : fournir une plateforme de référence complète que les fabricants peuvent adapter plutôt que construire à partir de zéro.

Une bataille qui dépasse la robotique

Le Dragonwing IQ10 arrive dans un contexte où Nvidia, Intel, AMD et plusieurs acteurs spécialisés investissent massivement dans les systèmes autonomes. La différence est que Qualcomm ne vend pas simplement une puce. L’entreprise propose un écosystème complet combinant calcul, connectivité, capteurs et logiciels.

Si cette approche séduit les industriels, Dragonwing pourrait devenir pour la robotique ce que Snapdragon est devenu pour les smartphones : une base technologique commune sur laquelle bâtir toute une génération de produits.

Les premiers accès clients débuteront dès juin 2026, avant une disponibilité mondiale prévue en septembre.