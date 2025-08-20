Accueil » Lancement du Snapdragon 7s Gen 4 : plus rapide, plus fluide et pensé pour le gaming

Qualcomm vient de lever le voile sur le Snapdragon 7s Gen 4, un nouveau SoC 4 nm qui succède directement au Snapdragon 7s Gen 3. S’il ne s’agit pas d’une révolution, cette nouvelle puce apporte des gains de performances notables, des optimisations gaming et un boost AI, le tout à destination des smartphones de milieu de gamme.

Le Redmi Note 15 Pro+, attendu pour le 21 août 2025, sera le premier à en bénéficier.

Snapdragon 7s Gen 4 : fiche technique et nouveautés

Le Snapdragon 7s Gen 4 conserve une architecture 1+3+4 en CPU Kryo :

1 coeur Cortex-A720 Prime à 2,7 GHz (vs 2,5 GHz l’an dernier)

3 coeurs Cortex-A720 à 2,4 GHz

4 coeurs Cortex-A520 à 1,8 GHz

Côté graphique, le GPU Adreno reçoit également une mise à niveau de 7 %, avec le support des fonctionnalités suivantes : Snapdragon Game Super Resolution et Adaptive Performance Engine 3.0. Ces deux outils visent à optimiser la fluidité et la gestion thermique en jeu.

Pensé pour le gaming et la haute performance visuelle

Ce nouveau chipset prend désormais en charge des écrans ultra-larges jusqu’à 2 900 x 1 300 pixels à 144 Hz, une résolution idéale pour les smartphones gaming, les consoles portables et les phablettes à fort taux de rafraîchissement.

Côté photo/vidéo la puce va offrir un support jusqu’à 200 mégapixels en capture, un enregistrement 4K à 30 fps et le support des formats HDR10 et HDR10+.

Intelligence artificielle : Deep learning et traduction temps réel

Le nouveau NPU Hexagon du Snapdragon 7s Gen 4 supporte des modèles LLaMA 1B, Qwen 1B ou encore TinyLLaMA, ce qui permet la traduction multilingue en temps réel, des fonctions de reconnaissance vocale ou visuelle améliorées et des réponses plus fluides dans les assistants vocaux.

Du côté de la connectivité et mémoire, le 7s Gen 4 offre un support à la 5G sub-6 GHz, au Wi-Fi 6E, au Bluetooth 5.4 avec aptX Lossless, UFS 3.1 pour le stockage et un support LPDDR5 pour la RAM.

Le Redmi Note 15 Pro+ sera le premier à l’exploiter

Le premier smartphone à embarquer cette nouvelle puce sera le Redmi Note 15 Pro+, présenté officiellement le 21 août 2025 en Chine. La série Note 15 promet de repousser les limites du milieu de gamme avec un design premium et un rapport puissance/prix imbattable.