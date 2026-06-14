Huawei reste le patron incontesté du smartphone pliable en Chine. Selon les derniers chiffres IDC partagés par Honor, la marque détient 60 % du marché chinois des pliables au premier trimestre 2026. Mais, la dynamique la plus intéressante vient d’Honor, désormais deuxième avec 21 % de part de marché.

Huawei garde une avance massive

Porté par ses gammes Mate et Pura pliables, ainsi que par l’écosystème HarmonyOS, Huawei conserve une position très solide. La marque dominait déjà largement le marché en 2025, avec près de 70 % du marché au troisième trimestre. Son avance reste donc considérable, même si elle commence à s’éroder.

Honor progresse fortement. Sa part est passée d’environ 11,2 % au troisième trimestre 2025 à 21 % début 2026.

Cette hausse s’explique notamment par le succès de la gamme Magic V, dont le Magic V6 a attiré l’attention grâce à son design fin et sa fiche technique haut de gamme.

Derrière, les autres marques restent loin : OPPO à 6 %, vivo à 5 % et Xiaomi à 4 %.

Un marché pliable plus solide que le smartphone classique

Alors que le marché global du smartphone en Chine recule de 3,3 % sur un an, les pliables continuent de progresser. Les consommateurs restent attirés par les modèles premium, surtout avec les améliorations récentes : écrans plus fins, pliures moins visibles, meilleures batteries et designs plus légers.

Huawei conserve une avance impressionnante, mais Honor devient progressivement son seul vrai rival sur les pliables en Chine.

La bataille ne se joue plus seulement sur l’innovation matérielle. Elle oppose désormais deux écosystèmes, deux stratégies premium et deux visions du pliable comme futur format haut de gamme du smartphone.