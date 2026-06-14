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OPPO et Vivo prépareraient des caméras gimbal 200 mégapixels pour concurrencer DJI

OPPO et Vivo prépareraient des caméras gimbal 200 mégapixels pour concurrencer DJI

Le marché des caméras de poche pourrait bientôt accueillir deux nouveaux acteurs de poids. Selon Digital Chat Station, OPPO et Vivo développent chacun une caméra compacte avec stabilisation gimbal, pensée pour la vidéo, le vlog et la création mobile.

Les deux modèles intégreraient un capteur de 200 mégapixels au format 1/1,12 pouce, potentiellement proche du Sony LYT-901.

Hasselblad contre Zeiss

OPPO pourrait miser sur un co-branding Hasselblad, tandis que vivo utiliserait son partenariat historique avec Zeiss. Ces alliances, déjà centrales sur leurs smartphones haut de gamme, serviraient à crédibiliser ces nouveaux appareils face à DJI et Insta360.

Les caméras seraient conçues pour fonctionner étroitement avec les téléphones des deux marques.

Les utilisateurs pourraient transférer, éditer et partager leurs photos ou vidéos directement depuis leur smartphone, sans workflow complexe. vivo préparerait même un premier stock d’environ un million d’unités, signe d’une ambition commerciale sérieuse.

OPPO et Vivo veulent aller plus loin

OPPO et Vivo ne veulent plus seulement améliorer la caméra du smartphone. Ils semblent vouloir créer un nouvel accessoire premium autour de la vidéo mobile.

Face à DJI et Insta360, leur avantage pourrait venir de l’IA, du traitement d’image et de l’intégration logicielle avec leurs écosystèmes. Si les prix restent agressifs, ces caméras pourraient rendre le segment beaucoup plus compétitif dès 2026.