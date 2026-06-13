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Carl Pei prévient : les smartphones Nothing vont coûter plus cher, et la RAM en est la principale responsable

Carl Pei prévient : les smartphones Nothing vont coûter plus cher, et la RAM en est la principale responsable

Si vous attendiez une baisse de prix avant de changer de smartphone, Carl Pei a un message assez clair : il ne faut peut-être plus compter dessus. Le cofondateur de Nothing estime que la hausse massive du prix de la mémoire va continuer à peser sur le marché mobile, avec des smartphones plus chers en 2026 et probablement encore en 2027.

La RAM devient le composant le plus coûteux

Selon Carl Pei, la mémoire représente désormais plus de 50 % du coût matériel total d’un smartphone. Il y a encore quelques années, les composants les plus chers étaient souvent l’écran OLED, le processeur ou les modules photo. Mais l’explosion de l’intelligence artificielle a bouleversé cet équilibre.

Les centres de données dédiés à l’IA consomment d’énormes volumes de mémoire, réduisant l’approvisionnement disponible pour les fabricants de smartphones.

Nothing directement touché

Pei cite l’exemple du Nothing Phone (4a). Entre la validation du produit et son lancement, le coût de la mémoire aurait doublé. Il aurait ensuite encore doublé depuis. Pour une marque comme Nothing, positionnée sur un rapport qualité-prix agressif, ce type de hausse peut bouleverser toute l’équation économique d’un appareil.

Carl Pei estime que cette pression ne disparaîtra pas rapidement.

Les smartphones d’entrée de gamme, les modèles milieu de gamme et même certains appareils compacts comme les mini-PC sont déjà touchés par des hausses de prix ou par la disparition des configurations les moins chères.

Le message est donc simple : les grosses remises de fin d’année pourraient être beaucoup moins intéressantes que prévu.

L’IA redessine le prix de nos appareils

Cette situation montre à quel point l’IA ne transforme pas seulement les logiciels. Elle modifie aussi toute la chaîne matérielle mondiale. Les mêmes puces mémoire qui alimentent les data centers IA rendent désormais les smartphones plus coûteux à fabriquer.

Pour les consommateurs, la conséquence est directe : attendre pourrait ne plus signifier payer moins cher.