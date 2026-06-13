Quelques jours seulement après leur lancement, les nouveaux modèles d’IA d’Anthropic ont déjà disparu. L’entreprise a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi la désactivation complète de Fable 5 et Mythos 5, invoquant une directive urgente du département américain du Commerce.

Une décision exceptionnelle qui relance le débat sur la sécurité des modèles d’IA avancés et le rôle croissant des autorités dans leur déploiement.

Une suspension imposée par Washington

Dans un message publié vendredi soir, Anthropic explique avoir reçu une directive gouvernementale américaine soumettant Fable 5 et Mythos 5 à de nouvelles restrictions d’exportation.

Selon l’entreprise, la manière la plus rapide de respecter cette obligation légale a été de couper immédiatement l’accès aux deux modèles pour l’ensemble des utilisateurs, y compris ceux situés aux États-Unis.

Les autres modèles Claude restent disponibles et ne sont pas concernés par cette mesure.

Un jailbreak au cœur de la controverse

D’après un responsable de l’administration américaine cité par Axios, les autorités s’inquiètent de l’existence d’un jailbreak permettant de contourner certaines protections intégrées à Fable 5.

Ces garde-fous étaient censés empêcher l’utilisation du modèle dans des domaines sensibles comme :

La cybersécurité offensive

La biologie

La chimie

La recherche de vulnérabilités avancées

L’administration aurait demandé une suspension temporaire afin de laisser le temps aux organismes de sécurité nationale de renforcer leurs mécanismes de protection face à ce type de risque.

Selon cette même source, le processus pourrait durer quelques semaines.

Anthropic conteste l’évaluation du risque

Anthropic ne partage toutefois pas l’analyse du gouvernement. L’entreprise affirme n’avoir reçu que des preuves verbales concernant un jailbreak très spécifique permettant au modèle d’examiner un code informatique à la recherche de failles logicielles.

Selon la société, les vulnérabilités identifiées jusqu’à présent restent relativement simples et limitées. Anthropic ajoute que des modèles concurrents, notamment OpenAI GPT-5.5, disposeraient de capacités comparables dans ce domaine.

Dans son communiqué, l’entreprise estime qu’appliquer un tel niveau d’exigence à l’ensemble du secteur reviendrait pratiquement à bloquer tout lancement futur de modèles de pointe.

Un précédent important pour l’industrie de l’IA

Cette affaire intervient dans un contexte politique particulièrement sensible. Plus tôt ce mois-ci, le président américain a signé un décret encourageant les laboratoires d’IA à participer à des programmes volontaires d’évaluation sécuritaire avant la mise sur le marché de nouveaux systèmes.

La suspension de Fable 5 et Mythos 5 pourrait ainsi constituer l’un des premiers cas concrets où les autorités interviennent directement après le lancement commercial d’un modèle d’intelligence artificielle.

Un signal fort pour l’avenir des modèles de pointe

Au-delà du cas Anthropic, l’épisode révèle une tension croissante entre innovation et sécurité nationale. Les laboratoires d’IA cherchent à accélérer le déploiement de modèles toujours plus puissants, tandis que les gouvernements redoutent leur potentiel d’utilisation abusive dans des domaines critiques.

Anthropic promet de fournir davantage d’explications dans les prochaines 24 heures. Mais une chose apparaît déjà clairement : à mesure que les modèles gagnent en capacités, les débats autour de leur contrôle deviennent presque aussi stratégiques que la technologie elle-même.