Nothing continue d’étendre sa couche « Essential » avec une nouvelle fonction pensée pour un usage très concret : la voix. Baptisée Essential Voice, cette nouveauté ne se contente pas de retranscrire mot à mot ce que l’on dicte. La marque promet un texte plus lisible, plus fluide et mieux structuré, avec en prime de la traduction en direct et des raccourcis personnalisés.

La fonction a été présentée par Nothing sur sa communauté officielle, en parallèle du déploiement de Nothing OS 4.1.

Une dictée vocale qui cherche à corriger la parole, pas seulement à la copier

C’est tout l’intérêt d’Essential Voice. Là où de nombreux outils de reconnaissance vocale reproduisent les hésitations, les répétitions et les petits mots parasites, Nothing explique que sa solution « nettoie » la phrase pendant la dictée pour produire un résultat plus naturel, mieux ponctué et plus directement exploitable dans un message, un e-mail ou une note rapide. La fonction peut être lancée depuis le clavier, mais aussi via l’Essential Key sur les smartphones compatibles.

Le positionnement est malin. Nothing ne présente pas Essential Voice comme une simple couche technique d’IA, mais comme un outil d’écriture plus confortable au quotidien. On sent ici la volonté de faire de la voix non plus un gadget annexe, mais une vraie alternative à la saisie classique.

Traduction, détection automatique et raccourcis intelligents

Nothing affirme qu’Essential Voice prend en charge plus de 100 langues avec détection automatique de la langue. La marque ajoute aussi une fonction de traduction pendant la dictée : l’utilisateur peut parler dans une langue et obtenir le texte dans une autre. À cela s’ajoute un système de raccourcis personnalisés pour des noms, adresses ou expressions récurrentes.

Sur le fond, c’est là que Nothing essaie de dépasser la simple transcription. La marque veut transformer la dictée en interface plus contextuelle, presque plus « actionnable », où parler ne sert pas seulement à écrire, mais aussi à injecter des éléments déjà connus du téléphone.

Ce n’est pas révolutionnaire au sens strict, mais c’est suffisamment bien ciblé pour renforcer l’identité logicielle de Nothing.

Un lancement progressif, avec Phone (3) en premier

Côté disponibilité, la situation est un peu plus nuancée que certaines reprises rapides ont pu le laisser croire. Sur le post officiel de Nothing Community, la marque indique que Essential Voice est disponible dès maintenant sur le Phone (3), que le Phone (4a) Pro suivra plus tard ce mois-ci, puis que le Phone (4a) l’obtiendra début mai.

Le déploiement sur Phone (3) passe par la mise à jour Nothing OS 4.1, en cours de diffusion.

Autrement dit, la première vague est confirmée, mais elle n’est pas encore totalement homogène selon les appareils. Certains comptes rendus externes ont résumé cela de manière un peu plus abrupte, en mélangeant parfois disponibilité immédiate et arrivée imminente.

Confidentialité d’abord, mais avec traitement cloud

Nothing tente aussi de désamorcer la question sensible de la confidentialité. Dans sa présentation officielle, la marque précise que Essential Voice ne s’active que lorsque l’utilisateur le choisit, qu’il n’écoute pas en arrière-plan, et que l’audio est chiffré pendant le traitement. Le texte généré est renvoyé sur l’appareil et, selon Nothing, l’enregistrement n’est pas conservé sur ses serveurs après génération.

Il y a toutefois une précision importante : la politique de confidentialité de Nothing mentionne que certaines données personnelles sont rendues accessibles à Microsoft Azure afin de fournir le traitement de voix vers texte en temps réel. Cela ne contredit pas nécessairement l’absence de stockage permanent, mais cela confirme bien que l’expérience repose au moins en partie sur une infrastructure cloud tierce.

Une étape de plus dans la stratégie logicielle de Nothing

Nothing indique enfin que de futures mises à jour apporteront des suggestions contextuelles, afin qu’Essential Voice adapte davantage sa sortie selon que l’on rédige un message, un e-mail professionnel ou une recherche. Si la promesse est tenue, la fonction pourrait devenir l’un des éléments les plus concrets de la stratégie « Essential » de la marque : moins spectaculaire qu’un nouvel appareil, mais potentiellement plus utile au quotidien.

Au fond, Essential Voice raconte assez bien l’évolution de Nothing. La marque ne cherche plus seulement à se distinguer par le design ou l’interface Glyph. Elle commence à construire une couche logicielle avec ses propres usages signatures. Et dans un marché Android où beaucoup de fonctions IA finissent par se ressembler, rendre la dictée vocale plus propre, plus rapide et plus intelligente est peut-être une manière plus pertinente de se différencier que de promettre une énième révolution.