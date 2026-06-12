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Nothing Ear (3a) : prix, couleurs et premières informations sur les futurs écouteurs

Nothing Ear (3a) : prix, couleurs et premières informations sur les futurs écouteurs

Alors que Nothing n’a encore rien officialisé, les premières informations concernant les futurs Ear (3a) commencent déjà à émerger. Après le succès des Ear (3), la marque londonienne semble préparer une version plus abordable de ses écouteurs sans fil, fidèle à sa stratégie de démocratisation du design premium.

L’objectif paraît clair : proposer une expérience proche du haut de gamme tout en conservant un prix agressif.

Une stratégie déjà éprouvée chez Nothing

Ce futur modèle n’est pas une surprise. En 2024, Nothing avait déjà lancé les Ear (a) en parallèle des Ear (3), offrant une alternative plus accessible sans sacrifier l’essentiel de l’expérience audio. La marque avait alors délaissé la logique d’un hypothétique « Ear (2a) » pour adopter une nomenclature plus simple et cohérente.

Les Ear (3a) semblent suivre exactement la même philosophie.

Pour le moment, la seule preuve concrète de l’existence des écouteurs provient d’une base de données réglementaire indonésienne. Le produit y apparaît sous le numéro de modèle B190, aux côtés des futurs CMF Buds Neo. Comme souvent avec ce type de certification, aucune caractéristique technique n’a été dévoilée.

Pas de fiche technique, pas de date de lancement et encore moins de visuels officiels. Mais, cette étape confirme généralement qu’un produit se rapproche progressivement de sa commercialisation.

Un nouveau coloris rose au programme

Selon un rapport de Dealabs, les Nothing Ear (3a) devraient être proposés dans quatre coloris : Blanc, Noir, Jaune et Rose. Les trois premières variantes reprennent les couleurs déjà disponibles sur les Ear (a), tandis que le rose constituerait la principale nouveauté esthétique de cette génération.

Ce choix s’inscrit dans la volonté de Nothing de continuer à se distinguer visuellement sur un marché des écouteurs sans fil devenu particulièrement uniforme.

Un tarif qui resterait sous la barre symbolique des 100 euros

Toujours selon les mêmes informations, les Ear (3a) seraient commercialisés à 99 euros en France. Un positionnement qui reprend exactement celui des Ear (a) lors de leur lancement.

Depuis, les Ear (a) sont régulièrement proposés autour de 89 euros, ce qui laisse aux futurs Ear (3a) la mission de reprendre le rôle d’entrée de gamme premium au sein du catalogue audio de Nothing.

Quelles améliorations attendre ?

À ce stade, les caractéristiques techniques restent inconnues. La question principale concerne les fonctionnalités que Nothing choisira de récupérer de ses modèles plus haut de gamme.

Parmi les évolutions potentielles figurent :

Une réduction de bruit active plus performante.

Une meilleure autonomie.

Une qualité audio améliorée.

L’intégration de la recharge sans fil.

Des microphones plus efficaces pour les appels.

Ces fonctions sont déjà présentes sur certains produits premium de la marque et pourraient permettre aux Ear (3a) de se démarquer davantage des Ear (a).

Une concurrence de plus en plus féroce

Le marché des écouteurs à moins de 100 euros est aujourd’hui l’un des plus compétitifs du secteur. Entre les modèles de Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus et Apple via certaines promotions sur les AirPods, les constructeurs doivent proposer davantage qu’une simple baisse de prix.

C’est précisément là que Nothing tente de faire la différence. Son identité visuelle, son design transparent et son approche minimaliste continuent d’attirer un public à la recherche de produits distinctifs sans exploser son budget.

Si Nothing parvient à enrichir les Ear (3a) avec quelques fonctionnalités héritées des Ear (3), tout en maintenant le tarif de 99 euros, la marque pourrait disposer d’un nouveau best-seller dans sa gamme audio.