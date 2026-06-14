Comme attendu, vivo élargit son écosystème avec un nouveau produit inattendu : son premier casque circum-aural à réduction de bruit. Baptisé sobrement Vivo Over-Ear Noise-Canceling Headphones, il vise le marché très disputé des casques abordables, avec un prix de lancement fixé à 499 yuans, soit environ 65 euros.

Un casque pensé pour le confort

Disponible en Cloud White et Breeze Purple, ce premier casque vivo mise d’abord sur l’ergonomie. Il pèse 238 grammes et utilise des coussinets en mousse à mémoire de forme recouverts de cuir souple.

vivo met aussi en avant des charnières dites « hair-friendly », conçues pour limiter les tiraillements de cheveux lors des ajustements. L’arceau adopte une mousse à rebond lent et une finition façon cuir, afin de mieux répartir la pression pendant les longues sessions d’écoute.

Réduction de bruit jusqu’à 58 dB

Sur le plan technique, vivo annonce une réduction de bruit active pouvant atteindre 58 dB. Le casque propose plusieurs modes adaptatifs selon l’environnement, notamment avion, métro ou bus.

Toutefois, cette fonction adaptative reste limitée à l’usage Bluetooth. En connexion filaire, l’utilisateur ne bénéficie pas de ces réglages intelligents.

Côté audio, le casque embarque un transducteur dynamique de 40 mm et profite d’une certification Hi-Res Audio en filaire comme en sans-fil. vivo ajoute également un traitement spatial capable de convertir un signal stéréo en rendu surround à 360 degrés, ainsi qu’un égaliseur à dix bandes.

Jusqu’à 75 heures d’autonomie

L’autonomie constitue l’un des arguments les plus solides du produit. vivo annonce jusqu’à 75 heures d’écoute sans ANC et 35 heures avec réduction de bruit activée.

La charge rapide permettrait de récupérer environ 9 heures de lecture en 10 minutes, un atout précieux pour un casque pensé autant pour les trajets que pour les longues journées de travail.

Connexion triple et fonctions IA

Le casque peut se connecter à trois appareils simultanément, avec un basculement en un geste. Vivo ajoute aussi un mode faible latence pour le jeu, ainsi que des fonctions IA comme la traduction intelligente et un assistant pour la gestion des appels.

Les commandes restent physiques, avec un bouton dédié à la réduction de bruit et au Bluetooth, une molette de volume et un bouton d’alimentation.

Vivo veut renforcer son écosystème audio

Avec ce premier casque, Vivo ne cherche pas seulement à compléter sa gamme d’accessoires. La marque veut aussi renforcer la cohérence de son écosystème autour du smartphone, à l’image de ce que font déjà Xiaomi, Huawei ou OPPO.

À ce prix, le Vivo Over-Ear Noise-Canceling Headphones pourrait devenir une option très agressive sur le marché chinois, à condition que la qualité sonore et la réduction de bruit tiennent réellement les promesses affichées.