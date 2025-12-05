Xiaomi prépare le Mix Trifold, son premier smartphone à triple pli

Après le lancement remarqué de son Galaxy Z TriFold, Samsung pensait peut-être n’avoir qu’un seul adversaire sérieux sur le marché des smartphones à triple pli — le Huawei Mate XTs — mais ce ne sera visiblement pas le cas.

Un nouveau leak vient de confirmer qu’un troisième géant s’apprête à rejoindre cette catégorie encore toute jeune : Xiaomi.

Le premier triple pli de Xiaomi apparaît dans la base de données GSMA

Un mystérieux appareil signant le numéro de modèle 2608BPX34C a fait surface dans la base GSMA. Selon XiaomiTime, il s’agirait du Xiaomi Mix Trifold, le tout premier smartphone à triple pli de la marque.

Ce que l’on sait :

Identification officielle du modèle via GSMA

Pas d’autres détails techniques révélés

Sortie possiblement prévue pour le 3ᵉ trimestre 2026

L’existence du Mix Trifold n’est pas une surprise : Xiaomi avait déjà déposé un brevet montrant un design à triple pli à un seul grand écran, très proche de celui du Huawei Mate XT.

Deux visions du triple pli : Xiaomi & Huawei vs Samsung

Les rendus issus du brevet montrent que Xiaomi adopterait une approche « one-screen fold-out » :

Le panneau principal se replie vers l’extérieur

Une partie de l’écran reste exposée en mode smartphone

Analogue au Huawei Mate XT, qui utilise un pliage en zig-zag

À l’inverse, le Samsung Galaxy Z TriFold utilise :

Trois segments internes

Deux charnières pliant l’écran vers l’intérieur

Un second écran externe dédié, donc aucune surface souple exposée

Deux philosophies face à face :

Huawei & Xiaomi : exhibition de l’écran souple → plus spectaculaire, mais plus fragile.

Samsung : protection totale de l’écran interne → plus durable et plus premium.

2026 sera l’année la plus folle pour les smartphones pliables

Si le calendrier est correct, Xiaomi lancerait le Mix Trifold au même moment que le Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 (été 2026), tandis que l’iPhone Fold est attendu à la rentrée 2026 si Apple tient son calendrier et avec les nouveaux bi et triple pli de marques chinoises.

En d’autres termes, la plus grande bataille foldable de tous les temps. Et ce n’est pas tout.

Xiaomi prépare aussi deux autres foldables pour début 2026

D’après les rumeurs, la marque prépare un Xiaomi 17 Fold avec un nouveau modèle de style « livre », et un Xiaomi Mix Flip 3, un concurrent direct du Galaxy Z Flip 8. Les trois modèles cibleraient les utilisateurs productifs et les fans de smartphones ultra-premium.

Même si le marché s’anime, un problème persiste : les smartphones pliables restent trop chers pour devenir grand public. Même avec plus de concurrence, il faudra réduire les coûts de fabrication, fiabiliser les charnières, améliorer la durée de vie des écrans, et proposer des prix plus accessibles.

Sans cela, les smartphones à triple pli resteront des produits de niche réservés aux passionnés.