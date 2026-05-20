Google élargit Pomelli, son outil IA conçu avec DeepMind pour aider les PME à créer des contenus marketing cohérents avec leur identité de marque. Lancé en 2025, Pomelli analysait déjà un site web pour générer un « Business DNA » — ton, couleurs, polices, imagerie — puis produire des campagnes sociales et visuels publicitaires.

Pomelli Agent veut créer une marque à partir de presque rien

La grande nouveauté est Pomelli Agent. L’outil peut désormais accompagner une entreprise qui n’a pas encore d’identité visuelle claire. Il suffit d’importer des photos produits, des supports existants ou de discuter avec l’agent pour définir une direction de marque.

Google ajoute aussi deux fonctions plus ambitieuses : les brand books, qui rassemblent les règles visuelles dans un document partageable, et la génération de sites web complets en quelques clics. Pomelli avait déjà gagné une fonction Photoshoot capable de transformer de simples images produits en visuels studio ou lifestyle.

Google vise Canva, mais avec une logique plus agentique

Pomelli ne se limite plus à créer des posts pour Instagram. Google veut en faire un outil capable de structurer une présence commerciale complète : identité, visuels, campagnes et site web.

C’est stratégique. Les petites entreprises n’ont pas toujours les moyens de payer une agence, un designer ou un consultant branding. Avec Pomelli, Google tente de convertir Gemini et DeepMind en assistant marketing accessible, capable de produire vite, dans un style cohérent.

Le vrai enjeu : la qualité, pas la promesse

La proposition est séduisante, mais elle devra prouver sa valeur sur un point essentiel : éviter les marques génériques qui se ressemblent toutes. L’IA peut accélérer la création, mais une identité forte exige encore du goût, de la nuance et une vraie compréhension du public.

Pomelli pourrait devenir un outil précieux pour lancer une activité sans budget lourd. Mais pour remplacer une stratégie de marque, il devra faire mieux que produire du contenu propre : il devra produire une personnalité.