Google reconnaît une réalité devenue impossible à ignorer : de plus en plus de développeurs Android codent désormais avec des agents IA qui ne viennent pas de Google.

À la Google I/O 2026, l’entreprise a donc annoncé Android CLI 1.0, une interface en ligne de commande pensée pour permettre à des agents comme Claude Code, OpenAI Codex ou Antigravity d’accéder directement aux outils et connaissances d’Android Studio.

Google adapte Android à l’ère du « vibe coding »

Cette annonce illustre parfaitement le changement actuel du développement logiciel. Les développeurs ne travaillent plus uniquement avec un IDE classique : ils orchestrent désormais des agents capables d’écrire, corriger, tester et structurer du code presque de manière autonome.

Avec Android CLI, Google veut rendre son expertise Android accessible à ces nouveaux workflows IA.

Le système introduit notamment une commande « android studio » permettant à un agent IA de récupérer directement des connaissances liées au développement Android, des outils de build, des commandes spécifiques à Android Studio, et différents composants utiles à la création d’applications.

Autrement dit, Google ne cherche plus à enfermer les développeurs dans Android Studio. L’entreprise veut devenir la couche de référence qui alimente les agents IA, quel que soit l’environnement utilisé.

Une ouverture stratégique face à Claude et OpenAI

Le détail le plus intéressant est probablement politique. En mentionnant explicitement Claude Code et OpenAI Codex, Google reconnaît indirectement que ses concurrents deviennent des interfaces de développement crédibles pour Android.

C’est un changement majeur.

Pendant longtemps, Android Studio représentait le centre de gravité quasi obligatoire du développement Android. Désormais, les modèles IA déplacent ce centre vers des assistants capables d’opérer depuis le terminal, le cloud ou des environnements hybrides.

Google préfère donc fournir les outils fondamentaux plutôt que risquer de voir l’écosystème Android piloté entièrement par des plateformes tierces.

Antigravity devient le cœur du futur développement Android

Google confirme également que Antigravity intégrera un bundle optionnel permettant d’installer automatiquement Android CLI et les outils associés. Cette convergence est logique.

Peu à peu, Google construit une chaîne complète où Gemini génère, Antigravity orchestre, Android CLI exécute, et Android Studio devient une base de connaissances plus qu’un simple IDE. Le développement Android entre ainsi dans une nouvelle phase : celle où les agents IA deviennent capables de manipuler directement les outils natifs de la plateforme.

Google prépare un Android « agent-native »

Au-delà de l’outil lui-même, Android CLI révèle une vision plus large. Google semble accepter que l’avenir du développement ne sera plus centré sur les interfaces graphiques traditionnelles, mais sur des agents capables d’agir, de raisonner et de collaborer avec les développeurs.

Dans ce contexte, Android CLI ressemble moins à un simple utilitaire terminal qu’à une passerelle vers un futur où les applications Android seront partiellement conçues, testées et maintenues par des intelligences artificielles spécialisées.

Et Google veut clairement s’assurer que cet avenir continue de passer par Android.