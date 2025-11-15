Accueil » Samsung misera sur la finesse pour faire du Galaxy Z Flip 8 un best-seller

Samsung semble prêt à entrer dans une nouvelle ère du smartphone pliable. Pas de formats délirants cette fois-ci, mais une stratégie beaucoup plus mature : raffiner, alléger, fiabiliser — bref, rendre les pliables suffisamment pratiques pour qu’ils deviennent le prochain standard, et non plus un gadget premium pour passionnés.

Objectif 2026 : vendre plus de pliables que jamais

D’après The Bell Korea, le plan MX de Samsung vise 6,7 millions d’unités combinées de Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Z Fold 8 en 2026. C’est une hausse d’environ 10 % par rapport à l’année précédente, ce qui montre clairement que Samsung croit à la montée en puissance du segment.

Le Galaxy Z Flip 8 serait d’ailleurs la star de cette nouvelle génération, avec une refonte matérielle bien plus ambitieuse que celle du Fold 8.

Galaxy Z Flip8 : le plus fin de tous les clamshells Samsung

Le Galaxy Z Flip 8 pourrait devenir le téléphone pliable à clapet le plus fin jamais proposé par Samsung. Les rumeurs laissent entendre que le smartphone pourrait se vanter d’une épaisseur de seulement 9,5 mm une fois le smartphone plié.

Autrement dit, si cette information est authentique, le Z Flip 8 sera environ 30 % plus fin que le Galaxy Z Flip 7 et ses 13,7 mm.

Cette finesse pourrait totalement changer la prise en main et le confort en poche.

L’écran interne resterait un panel de 6,9 pouces, mais avec un châssis nettement optimisé. Cette obsession de la finesse laisse deviner un Flip pensé pour enfin toucher le grand public, là où les précédents modèles restaient encore un peu « prototypes ».

Galaxy Z Fold8 : évolution douce, sans révolution

Le Galaxy Z Fold 8, lui, resterait plus proche du Fold 7 avec des écrans AMOLED plus lumineux, un support S Pen encore amélioré, une charnière plus robuste, mais aucun changement radical de format.

Samsung semble sécuriser son offre Fold, préférant le rendre plus agréable à utiliser plutôt que d’en changer la formule.

TriFold limité, Galaxy S26 imminents : les Flip8/Fold8 seront le cœur de la gamme

Avec un Galaxy Z TriFold attendu uniquement dans quelques marchés asiatiques, et les Galaxy S26 qui approchent, Samsung mise clairement sur le duo Flip8/Fold8 pour séduire en masse. Un Galaxy Z Flip 8 à 9,5 mm, s’il reste solide et fiable, pourrait être l’appareil que beaucoup attendaient pour franchir le pas des pliables.

Après des années de démonstrations technologiques, Samsung change d’attitude. Le message est clair : la prochaine génération n’a pas pour but de surprendre, mais de convaincre.

Moins épais, plus pratique, plus vendu et plus mainstream. C’est peut-être comme ça que Samsung parviendra, enfin, à faire des pliables une évidence — et non une niche futuriste.

Tu penses que cette stratégie plus “pratique” est la bonne, ou que Samsung devrait continuer à pousser les designs radicaux comme le TriFold ?