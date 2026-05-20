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Google Workspace passe à la voix : Google Docs, Keep et Gmail deviennent plus conversationnels

Google Workspace passe à la voix : Google Docs, Keep et Gmail deviennent plus conversationnels

Google veut faire de la voix une nouvelle porte d’entrée vers Workspace. À la Google I/O 2026, l’entreprise a annoncé des fonctions vocales pour Docs, Keep et Gmail, avec Gemini en toile de fond. L’objectif : permettre aux utilisateurs de dicter des idées longues, brouillonnes ou complexes, puis laisser l’IA les transformer en documents, listes ou réponses utiles.

Google Docs Live : créer un document en parlant

Dans Google Docs, l’utilisateur pourra bientôt demander à Gemini de construire un brouillon complet à partir d’une consigne vocale. Google montre, par exemple, un scénario où l’IA récupère des éléments d’un CV dans Drive, ajoute des informations issues d’un email, puis structure le tout dans un document cohérent.

La promesse est simple : ne plus découper sa pensée en petites requêtes successives. On parle naturellement, on se corrige en cours de phrase, et Gemini doit comprendre l’intention finale.

Google Keep devient un bloc-notes vocal intelligent

Google Keep gagne aussi une fonction pensée pour les idées jetées à chaud. L’utilisateur pourra parler librement, puis l’IA transformera cette transcription en note structurée, liste de tâches ou rappel.

C’est une évolution logique après Rambler dans Gboard : Google semble vouloir remplacer la dictée brute par une saisie vocale capable d’organiser la pensée.

Dans Gmail, Gemini pourra répondre à des demandes vocales, comme retrouver un vol, un code Airbnb ou l’heure d’un rendez-vous médical. Gmail Live affichera aussi les sources utilisées, un point essentiel pour renforcer la confiance dans les réponses générées.

Une IA plus utile, mais plus présente dans Google Workspace

Cette stratégie montre où Google veut emmener Google Workspace : moins de clics, moins de menus, plus d’interaction naturelle. Mais, elle pose aussi une question de dosage. À force d’intégrer Gemini partout, Google devra éviter l’effet Copilot : une IA omniprésente, visible à chaque coin d’interface, qui finit par fatiguer les utilisateurs.

La voix peut devenir le raccourci le plus naturel de Google Workspace. À condition que Google la laisse apparaître au bon moment, comme un outil discret — pas comme une présence imposée.