Xiaomi annulerait le Mix Flip 3 et le Civi 6 après des ventes décevantes en Chine

Alors que Xiaomi multiplie les lancements haut de gamme avec sa nouvelle série Xiaomi 15T, la marque chinoise pourrait bien tourner la page sur deux de ses gammes les plus expérimentales.

Selon une fuite relayée sur Weibo, Xiaomi aurait mis en pause le développement du Mix Flip 3 et du Civi 6, dont les sorties étaient attendues en 2026. Une décision surprenante, mais qui s’expliquerait par des ventes décevantes des modèles actuels.

Pas de Mix Flip 3 ni de Civi 6 en 2026 ?

La rumeur provient d’un leaker chinois réputé, habituellement bien informé sur les nouveautés de Honor, mais dont le message semble cette fois concerner Xiaomi. Le post évoque l’abandon temporaire d’un « petit smartphone pliant » et d’un « modèle milieu de gamme », des descriptions qui collent parfaitement aux Xiaomi Mix Flip et Xiaomi Civi.

Selon les discussions observées dans les commentaires de la publication, les modèles concernés seraient bien le Mix Flip 3 et le Civi 6.

Des ventes en demi-teinte pour les modèles actuels

Le Mix Flip 2, premier smartphone pliable à clapet de Xiaomi, avait été salué pour son design raffiné et son positionnement tarifaire compétitif. Cependant, malgré des débuts prometteurs, le modèle n’a pas rencontré le succès commercial espéré sur le marché chinois.

Même constat pour le Civi 5 Pro, lancé plus tôt cette année, et qui devait devenir à l’international le Xiaomi 15 Civi. Malgré une fiche technique séduisante, il n’a pas réussi à s’imposer dans le segment premium abordable, dominé par des marques comme Oppo et Honor.

Résultat : Xiaomi aurait choisi de geler temporairement ces deux projets, préférant concentrer ses ressources sur ses séries Xiaomi 15 et Mix Fold.

Des traces du Mix Flip 3 déjà repérées

Ce choix reste d’autant plus étonnant que des indices concrets sur l’existence du Mix Flip 3 circulaient déjà. En juillet 2025, deux références — 2603APX0AC et 2603EPX2DC — avaient été repérées dans la base de données IMEI, confirmant que le développement du modèle était bien en cours.

Mais à ce jour, aucune information officielle ne permet de confirmer la poursuite du projet. Les observateurs n’excluent pas que Xiaomi revoie sa stratégie ou repousse le lancement d’un an, comme cela s’est déjà produit pour d’autres produits de la marque.

Un précédent : la gamme Mix Fold

L’hypothèse d’un report n’est pas sans précédent. L’an dernier, Xiaomi avait lancé en Chine son Mix Fold 4, un pliable au format « livre ». Mais en 2025, la marque a sauté directement le Mix Fold 5 pour préparer une nouvelle génération. Selon les dernières fuites, le prochain modèle devrait voir le jour en 2026 sous le nom de Xiaomi 17 Fold, marquant une refonte complète du design et du positionnement.

Une stratégie plus sélective ?

Cette décision suggère que Xiaomi adopte désormais une approche plus sélective sur ses gammes parallèles. Avec la série Xiaomi 15, le constructeur a consolidé sa présence sur le marché haut de gamme, tandis que la gamme T assure sa visibilité internationale.

Le Civi, censé séduire les jeunes utilisateurs avec son design léger et ses selfies optimisés, et le Mix Flip, positionné face aux Galaxy Z Flip de Samsung, peinent à justifier leurs coûts de développement.

En clair, Xiaomi semble vouloir rationaliser son catalogue et se concentrer sur les modèles les plus rentables.

À prendre avec précaution

Ces informations, bien que crédibles, n’ont pas été confirmées par Xiaomi. Comme souvent, le constructeur pourrait revoir sa feuille de route selon les performances commerciales et les conditions du marché.

Mais si cette pause se confirme, 2026 pourrait marquer une année de transition stratégique pour Xiaomi, recentrée sur ses flagships majeurs et les innovations les plus porteuses.