Samsung préparerait déjà sa Galaxy Watch Ultra 2 — un lancement possible dès 2026

La Galaxy Watch Ultra n’a même pas encore soufflé sa deuxième bougie que Samsung travaillerait déjà sur son successeur. D’après un nouveau rapport de GalaxyClub, la marque développe une nouvelle montre connectée robuste portant le nom de code “Galaxy Watch 9 Ultra”.

Et tout laisse penser qu’il s’agit bien de la Galaxy Watch Ultra 2, un modèle qui viendrait reprendre et renforcer l’ADN de la première Ultra.

Un lancement prévu pour 2026 — possiblement avec les prochains foldables

Les informations restent limitées pour l’instant, mais plusieurs indices convergent vers une présentation en juillet ou août 2026, aux côtés des pliables Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Z Fold 8.

Cela placerait la Galaxy Watch Ultra 2 pile en face de l’Apple Watch Ultra 3, ce qui donnera lieu à un duel direct sur le segment premium des montres outdoor.

Même si le design et la fiche technique restent encore secrets, la logique voudrait que Samsung améliore chaque pilier de la première génération :

Un écran encore plus grand et lumineux : La Watch Ultra première du nom mise déjà sur un affichage massif. La Galaxy Watch Ultra 2 pourrait aller encore plus loin pour concurrencer Apple, tout en améliorant la lisibilité en plein soleil.

: La Watch Ultra première du nom mise déjà sur un affichage massif. La Galaxy Watch Ultra 2 pourrait aller encore plus loin pour concurrencer Apple, tout en améliorant la lisibilité en plein soleil. Une très grosse batterie : La première Ultra a apporté l’une des meilleures autonomies jamais vues sur une Galaxy Watch. La Galaxy Watch Ultra 2 pourrait faire mieux grâce à une batterie plus grande, un nouveau chipset plus efficace, et probablement une optimisation logicielle poussée via Wear OS.

: La première Ultra a apporté l’une des meilleures autonomies jamais vues sur une Galaxy Watch. La Galaxy Watch Ultra 2 pourrait faire mieux grâce à une batterie plus grande, un nouveau chipset plus efficace, et probablement une optimisation logicielle poussée via Wear OS. Un boîtier premium en titane : Attendu au programme à nouveau avec une résistance extrême, des boutons renforcés, des certifications militaires, et un design assumé pour les usages outdoor.

: Attendu au programme à nouveau avec une résistance extrême, des boutons renforcés, des certifications militaires, et un design assumé pour les usages outdoor. Connectivité complète : Comme la version actuelle, on devrait retrouver du LTE/eSIM, un GPS double fréquence, du Wi-Fi 6, du Bluetooth dernière génération, et des capteurs améliorés pour le sport et la santé.

: Comme la version actuelle, on devrait retrouver du LTE/eSIM, un GPS double fréquence, du Wi-Fi 6, du Bluetooth dernière génération, et des capteurs améliorés pour le sport et la santé. Un nouveau processeur : Samsung devrait également inaugurer une nouvelle puce plus performante et bien plus économe. La marque travaille d’ailleurs déjà sur la prochaine génération de puces Exynos destinée aux wearables.

Une montre qui pourrait brouiller les frontières entre smartwatch et mini-ordinateur

Si Samsung pousse vraiment la puissance et l’autonomie, la Watch Ultra 2 pourrait devenir l’une des premières montres Wear OS à fonctionner quasi indépendamment du smartphone :

• plus de stockage,

• plus de puissance pour les apps,

• des fonctions avancées de sécurité et navigation,

• de nouvelles options de Galaxy AI embarquée,

• potentiellement un mode “survival” amélioré.

Elle devrait également être l’une des premières montres à embarquer une nouvelle version majeure de Wear OS, co-développée avec Google.

Encore plusieurs mois de fuites à venir

L’annonce étant prévue pour l’été 2026, les leaks devraient s’intensifier dans les prochains mois : design final, batterie, chipset, capteurs santé, nouvelles fonctionnalités liées aux aventures outdoor… tout cela reste à découvrir.

En parallèle, Samsung prépare déjà un autre événement majeur : le lancement de la série Galaxy S26 en janvier 2026, avec trois modèles attendus : Galaxy S26, Galaxy S26+ et le Galaxy S26 Ultra.