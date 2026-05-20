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Microsoft lance les Surface Pro 12 et Laptop 8 avec Intel Core Ultra 3

Microsoft lance les Surface Pro 12 et Laptop 8 avec Intel Core Ultra 3

Microsoft renouvelle sa gamme Surface professionnelle avec les nouveaux Surface Pro 12 et Surface Laptop 8, cette fois propulsés en priorité par les puces Intel Core Ultra Series 3.

Mais au-delà des processeurs et des améliorations matérielles, c’est surtout la stratégie tarifaire qui interpelle : les nouveaux modèles franchissent un cap premium rarement vu sur la gamme Surface.

Microsoft revient à Intel avant Qualcomm

Il y a deux ans, Microsoft avait misé très tôt sur Snapdragon avec les Surface Pro 11 et Laptop 7 sous ARM, laissant les versions Intel arriver plusieurs mois plus tard.

Cette fois, la logique s’inverse.

Les nouveaux modèles professionnels démarrent directement avec les dernières puces Intel Core Ultra Series 3, tandis que de futures versions Snapdragon X2 seraient attendues plus tard dans l’année.

Le Surface Pro 12 conserve pratiquement le même design que la génération précédente :

écran 13 pouces PixelSense,

deux ports USB-C Thunderbolt 4,

Surface Connect,

Wi-Fi 7,

caméra frontale Quad HD 1440p,

caméra arrière 4K 10 MP.

Microsoft joue ici la continuité plutôt que la rupture esthétique.

Des tarifs qui font entrer Surface dans une autre catégorie

Le véritable choc vient des prix. La Surface Pro 12 démarre à 2 119 euros avec une puce Intel Core Ultra 5, 16 Go de RAM, et 256 Go de stockage. Les configurations haut de gamme montent jusqu’à une puce Core Ultra 7, 64 Go de RAM, 1 To SSD, dalle OLED, et la 5G, pour atteindre 5 179 euros.

Même constat pour le Surface Laptop 8 : 2 119 euros en entrée de gamme, et jusqu’à 4 219 euros pour les configurations maximales.

Microsoft pousse clairement Surface vers un territoire beaucoup plus proche des stations de travail premium que des ultrabooks grand public.

L’IA et l’haptique deviennent des arguments matériels

Le Surface Laptop 8 introduit aussi un nouveau pavé tactile haptique avancé. Windows 11 pourra désormais utiliser des retours haptiques contextuels pour les curseurs, les alignements, ou certaines interactions d’interface.

Cette évolution paraît discrète, mais elle révèle une tendance plus profonde : Microsoft commence à transformer le hardware Surface en extension physique de l’expérience IA et logicielle de Windows.

Le Surface Laptop 8 ajoute également un écran de confidentialité intégré optionnel, un lecteur MicroSD Express sur le modèle 15 pouces, et un écran 120 Hz à plus haute résolution.

Microsoft prépare probablement la prochaine génération IA-native de Surface

Le plus intéressant reste peut-être ce que ces machines annoncent pour la suite. Ces nouveaux Surface arrivent dans un contexte où Microsoft pousse massivement Copilot, les PC IA, et Windows alimenté par NPU.

Les futurs modèles grand public, attendus selon certaines rumeurs dès juin, pourraient introduire : des écrans OLED, des versions Snapdragon X2, et une intégration IA encore plus agressive.

Surface devient un produit beaucoup plus élitiste

Cette nouvelle génération montre surtout un repositionnement stratégique. Pendant longtemps, Surface servait de vitrine Windows premium relativement accessible. Aujourd’hui, Microsoft semble accepter une autre logique : vendre moins de machines, mais plus haut de gamme, mieux équipées et fortement orientées IA.

Le problème est évident : à près de 2 000 dollars l’entrée de gamme, Surface entre désormais dans une zone où les MacBook Pro, ThinkPad haut de gamme et PC IA premium deviennent des concurrents directs.

Et dans ce contexte, Microsoft devra prouver que l’expérience Windows IA justifie réellement cette montée en prix.