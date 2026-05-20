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Wear OS 7 : Google rapproche enfin la Pixel Watch de l’expérience Apple… avec une condition

Wear OS 7 : Google rapproche enfin la Pixel Watch de l’expérience Apple… avec une condition

Google a officialisé Wear OS 7 à la Google I/O 2026, et cette nouvelle version pourrait représenter l’une des mises à jour les plus importantes de l’écosystème Pixel Watch depuis des années.

Au programme : meilleure autonomie, nouveau système de widgets, Live Updates et surtout l’arrivée de Gemini Intelligence sur montre connectée. Mais comme souvent chez Google récemment, la meilleure partie de l’expérience semble réservée au matériel le plus récent.

Wear OS 7 veut rendre la montre plus utile au quotidien

La nouveauté la plus visible concerne l’interface. Google abandonne les anciennes Tiles plein écran au profit d’un système de widgets beaucoup plus flexible, organisé en blocs 2×1 et 2×2. L’approche se rapproche fortement des widgets d’Android 16 et de la logique de watchOS.

Google ajoute également les Live Updates directement sur le cadran, une meilleure cohérence du suivi sportif, un nouveau système de gestion audio, et des contrôles multimédias plus intelligents.

L’entreprise promet aussi jusqu’à 10 % d’autonomie supplémentaire par rapport à Wear OS 6 — un gain loin d’être anecdotique sur une montre connectée.

Gemini Intelligence arrive… mais pas pour tout le monde

La véritable annonce reste évidemment Gemini Intelligence. Google confirme que l’IA Gemini arrivera sur certaines montres compatibles plus tard en 2026. Mais, la formulation utilisée est particulièrement révélatrice : seuls certains nouveaux modèles y auront accès.

Autrement dit : les Pixel Watch actuelles pourraient être exclues, et même certaines futures montres Wear OS n’auront pas forcément droit aux fonctions IA complètes. C’est un schéma désormais très familier dans l’industrie mobile : les nouvelles fonctions IA deviennent progressivement des arguments matériels.

Google transforme la montre en terminal agentique

L’intégration de Gemini ne servira pas seulement à répondre à des questions. Grâce à l’API AppFunctions, les développeurs pourront intégrer des actions agentiques directement dans leurs applications.

Google imagine déjà des usages comme commander un repas DoorDash pendant un entraînement, gérer des tâches, ou interagir avec des applications sans sortir son smartphone.

La montre devient alors un point d’accès permanent à Gemini plutôt qu’un simple écran secondaire.

Wear OS se rapproche enfin de watchOS

Depuis plusieurs années, Apple dominait largement l’expérience smartwatch en matière de fluidité, d’interface, de widgets, et de cohérence logicielle. Avec Wear OS 7, Google semble enfin proposer une réponse plus mature et mieux structurée.

Mais contrairement à Apple, Google reste confronté à un problème d’écosystème fragmenté : différentes marques, différents chipsets, et des capacités IA variables selon le matériel.

Le vrai message de Wear OS 7 dépasse la montre

Cette mise à jour révèle surtout une stratégie plus large. Google ne veut plus seulement intégrer Gemini dans Android ou Search. L’entreprise cherche désormais à faire de Gemini une couche omniprésente : smartphone, lunettes XR, ordinateur, voiture, et maintenant montre connectée.

Le problème est que cette vision dépend fortement du hardware le plus récent et le plus puissant.

Et à mesure que l’IA devient le principal argument produit, les cycles de renouvellement risquent eux aussi d’accélérer.