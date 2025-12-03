Galaxy Z TriFold vs Mate XTs : le match des triple pli de 2026

2026 marque l’entrée réelle dans l’ère des smartphones à double pliage. Samsung vient d’officialiser le Galaxy Z TriFold, tandis que Huawei a lancé les débats avec le Mate XTs Ultimate Design, successeur de son smartphone triple pli pionnier.
Deux appareils qui repoussent les limites du hardware pliable, mais qui s’opposent sur presque tout : conception, format, matériaux, logiciel, et même la philosophie du produit.
Voici l’analyse complète.
Intérieur vs extérieur : deux visions opposées du triple pli
Samsung : le pliage vers l’intérieur, la sécurité avant tout
Le Galaxy Z TriFold adopte un pliage en accordéon vers l’intérieur, protégeant son immense dalle Dynamic AMOLED 2X de 10 pouces. Une fois fermé, le mobile ressemble à un smartphone « classique » avec une façade de 6,5 pouces.
Avantages majeurs :
- écran principal totalement protégé,
- meilleure résistance à la poussière,
- ergonomie plus familière.
Samsung parie clairement sur la durabilité et la cohérence d’usage.
Huawei: le pli Z vers l’extérieur, la flexibilité maximale
Le Mate XTs propose un pliage en Z vers l’extérieur, laissant l’écran faire le tour complet du téléphone.
Il bascule ainsi entre :
- 6,4 pouces (mode smartphone),
- 7,9 pouces (mode hybride),
- 10,2 pouces (mode tablette).
C’est le format le plus versatile du marché, mais l’écran principal reste exposé en permanence, un risque non négligeable en mobilité.
Écrans : 120 Hz vs 90 Hz, luminosité record vs stylet M-Pen
Les deux dépassent les 10 pouces une fois déployés, mais les priorités diffèrent.
Samsung domine en fluidité et luminosité
- 10 pouces QXGA+ AMOLED 2X
- 120 Hz adaptatif,
- 1600 nits de luminosité,
- écran de couverture de 6,5 pouces avec une densité de 2600 nits (un record sur un smartphone pliable).
Huawei mise sur la productivité
- 10,2 pouces OLED 3K
- 90 Hz LTPO,
- compatibilité M-Pen 3 (stylet avancé),
- charnière multi-angles idéal pour la prise de notes et le dessin.
Samsung offre la meilleure dalle. Huawei, la meilleure interaction.
Conception et matériaux : deux bijoux d’ingénierie
Galaxy Z TriFold :
- Armor Aluminum + charnière titane
- Gorilla Glass Ceramic 2
- 12,9 mm plié
- 3,9 mm déplié
- 309 g
- IP48
Mate XTs :
- Acier aérospatial 2400 MPa
- Structure à 8 couches anti-torsion
- 3,6 mm déplié
- Charnière à 0,1° de précision
Huawei gagne en finesse et en poids, malgré une structure plus complexe.
Puissance et batterie : Samsung est plus rapide, Huawei recharge plus vite
Samsung Galaxy Z TriFold
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)
- 16 Go RAM
- Jusqu’à 1 To
- 5,600 mAh
- Charge 45 W filaire/15 W sans fil
Huawei Mate XTs
- Kirin 9020 (36 % plus rapide que 9010)
- 5,600 mAh
- 66 W filaire/50 W sans fil/7,5 W reverse
Samsung = meilleures performances brutes. Huawei = meilleure endurance et recharge.
Photo : deux philosophies, mais Samsung mieux calibré
Samsung
- Capteur principal de 200 mégapixels
- Capteur ultra-large de 12 mégapixels
- Capteur téléphoto de 10 mégapixels avec zoom 3x
- Caméra frontale 10 mégapixels avec zoom 2x
- Traitement IA de nouvelle génération
Huawei
- Capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture variable
- Capteur ultra-large de 40 mégapixels + macro
- Capteur périscope de 12 mégapixels 5,5x optique
- Capteur multispectral de 1,5 mégapixels
- Caméra frontale de 8 mégapixels
Huawei est plus polyvalent. Samsung est plus fiable et constant.
Logiciel : Android 16 + One UI 8 vs HarmonyOS 5.1
Samsung :
- Android 16 complet
- One UI 8 optimisé pour le triple pli
- DeX sur l’écran interne → mini-PC instantané
- Applications compatibles Google
Huawei:
- Pas de Google apps
- Mode bureau uniquement en projection
- Bonne optimisation interne HarmonyOS
Pour le marché mondial, l’avantage logiciel est écrasant en faveur de Samsung.
Samsung gagne, car il convainc sur l’essentiel
Le Galaxy Z TriFold est plus cohérent, plus universel, plus mature avec un design protégé et pratique, une dalle supérieure, un Snapdragon ultra-puissant, un mode de bureau DeX intégré, et une meilleure compatibilité globale.
Le Huawei Mate XTs impressionne quant à lui avec le support du stylet, une meilleure recharge, un pliage plus audacieux, et une finesse record. Mais, son écran exposé et l’absence de Google services limitent l’expérience hors Chine.
Pour la plupart des utilisateurs, le Galaxy Z TriFold est le smartphone à triple pli le plus abouti pour 2026.