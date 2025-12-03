Accueil » Galaxy Z TriFold vs Mate XTs : le match des triple pli de 2026

2026 marque l’entrée réelle dans l’ère des smartphones à double pliage. Samsung vient d’officialiser le Galaxy Z TriFold, tandis que Huawei a lancé les débats avec le Mate XTs Ultimate Design, successeur de son smartphone triple pli pionnier.

Deux appareils qui repoussent les limites du hardware pliable, mais qui s’opposent sur presque tout : conception, format, matériaux, logiciel, et même la philosophie du produit.

Voici l’analyse complète.

Intérieur vs extérieur : deux visions opposées du triple pli

Samsung : le pliage vers l’intérieur, la sécurité avant tout

Le Galaxy Z TriFold adopte un pliage en accordéon vers l’intérieur, protégeant son immense dalle Dynamic AMOLED 2X de 10 pouces. Une fois fermé, le mobile ressemble à un smartphone « classique » avec une façade de 6,5 pouces.

Avantages majeurs :

écran principal totalement protégé,

meilleure résistance à la poussière,

ergonomie plus familière.

Samsung parie clairement sur la durabilité et la cohérence d’usage.

Huawei: le pli Z vers l’extérieur, la flexibilité maximale

Le Mate XTs propose un pliage en Z vers l’extérieur, laissant l’écran faire le tour complet du téléphone.

Il bascule ainsi entre :

6,4 pouces (mode smartphone),

7,9 pouces (mode hybride),

10,2 pouces (mode tablette).

C’est le format le plus versatile du marché, mais l’écran principal reste exposé en permanence, un risque non négligeable en mobilité.

Écrans : 120 Hz vs 90 Hz, luminosité record vs stylet M-Pen

Les deux dépassent les 10 pouces une fois déployés, mais les priorités diffèrent.

Samsung domine en fluidité et luminosité

10 pouces QXGA+ AMOLED 2X

120 Hz adaptatif,

1600 nits de luminosité,

écran de couverture de 6,5 pouces avec une densité de 2600 nits (un record sur un smartphone pliable).

Huawei mise sur la productivité

10,2 pouces OLED 3K

90 Hz LTPO,

compatibilité M-Pen 3 (stylet avancé),

charnière multi-angles idéal pour la prise de notes et le dessin.

Samsung offre la meilleure dalle. Huawei, la meilleure interaction.

Conception et matériaux : deux bijoux d’ingénierie

Galaxy Z TriFold :

Armor Aluminum + charnière titane

Gorilla Glass Ceramic 2

12,9 mm plié

3,9 mm déplié

309 g

IP48

Mate XTs :

Acier aérospatial 2400 MPa

Structure à 8 couches anti-torsion

3,6 mm déplié

Charnière à 0,1° de précision

Huawei gagne en finesse et en poids, malgré une structure plus complexe.

Puissance et batterie : Samsung est plus rapide, Huawei recharge plus vite

Samsung Galaxy Z TriFold

Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)

16 Go RAM

Jusqu’à 1 To

5,600 mAh

Charge 45 W filaire/15 W sans fil

Huawei Mate XTs

Kirin 9020 (36 % plus rapide que 9010)

5,600 mAh

66 W filaire/50 W sans fil/7,5 W reverse

Samsung = meilleures performances brutes. Huawei = meilleure endurance et recharge.

Photo : deux philosophies, mais Samsung mieux calibré

Samsung

Capteur principal de 200 mégapixels

Capteur ultra-large de 12 mégapixels

Capteur téléphoto de 10 mégapixels avec zoom 3x

Caméra frontale 10 mégapixels avec zoom 2x

Traitement IA de nouvelle génération

Huawei

Capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture variable

Capteur ultra-large de 40 mégapixels + macro

Capteur périscope de 12 mégapixels 5,5x optique

Capteur multispectral de 1,5 mégapixels

Caméra frontale de 8 mégapixels

Huawei est plus polyvalent. Samsung est plus fiable et constant.

Logiciel : Android 16 + One UI 8 vs HarmonyOS 5.1

Samsung :

Android 16 complet

One UI 8 optimisé pour le triple pli

DeX sur l’écran interne → mini-PC instantané

Applications compatibles Google

Huawei:

Pas de Google apps

Mode bureau uniquement en projection

Bonne optimisation interne HarmonyOS

Pour le marché mondial, l’avantage logiciel est écrasant en faveur de Samsung.

Samsung gagne, car il convainc sur l’essentiel

Le Galaxy Z TriFold est plus cohérent, plus universel, plus mature avec un design protégé et pratique, une dalle supérieure, un Snapdragon ultra-puissant, un mode de bureau DeX intégré, et une meilleure compatibilité globale.

Le Huawei Mate XTs impressionne quant à lui avec le support du stylet, une meilleure recharge, un pliage plus audacieux, et une finesse record. Mais, son écran exposé et l’absence de Google services limitent l’expérience hors Chine.

Pour la plupart des utilisateurs, le Galaxy Z TriFold est le smartphone à triple pli le plus abouti pour 2026.