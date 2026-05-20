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Gemini Omni : Google dévoile une IA capable de générer vidéo, audio et image

Gemini Omni : Google dévoile une IA capable de générer vidéo, audio et image

Google franchit une nouvelle étape dans sa stratégie IA. Lors de la Google I/O 2026, Sundar Pichai a dévoilé Gemini Omni, une nouvelle famille de modèles multimodaux conçus pour comprendre et générer simultanément texte, image, audio et vidéo.

L’ambition est immense : construire un système capable de raisonner à travers tous les médias plutôt que de simplement les assembler.

Gemini Omni dépasse la simple génération vidéo

Avec Omni, Google ne parle plus seulement d’un modèle vidéo comme Veo. L’idée est beaucoup plus large : unifier l’intelligence de Gemini avec les capacités de rendu des modèles multimédias de DeepMind.

Concrètement, Gemini Omni peut déjà générer des vidéos à partir de texte, d’images, d’audio ou de clips vidéo, éditer des photos via des commandes textuelles, créer des avatars numériques, ou transformer un concept abstrait en contenu audiovisuel cohérent.

Google explique que le modèle ne se contente pas de combiner des médias. Il « raisonne » sur eux afin de produire un résultat cohérent visuellement, physiquement et culturellement.

L’exemple donné par DeepMind est révélateur : avec un simple prompt demandant « une explication en claymation du repliement des protéines », Omni génère automatiquement une vidéo stop-motion avec narration pédagogique.

Google veut simuler le monde, pas seulement prédire du texte

La vision derrière Omni est probablement l’élément le plus important. Sundar Pichai affirme que Gemini évolue désormais vers des « world models », capables de simuler des environnements et des comportements réels plutôt que produire uniquement des réponses textuelles.

C’est un changement fondamental dans la course à l’IA générative.

Jusqu’ici, les modèles multimodaux restaient souvent spécialisés : texte d’un côté, image de l’autre, et vidéo ailleurs. Gemini Omni tente de fusionner ces capacités dans un seul système capable de comprendre les relations entre tous ces formats.

Les avatars IA deviennent un produit grand public

Google lance aussi la création d’avatars vidéo personnalisés, directement intégrée à Gemini, YouTube Shorts et Flow. Les utilisateurs pourront enregistrer leur visage et leur voix afin de générer des vidéos où leur avatar apparaît automatiquement. Google impose toutefois une procédure de vérification incluant capture vidéo et lecture de chiffres pour limiter les deepfakes.

Toutes les vidéos générées intégreront également le watermark SynthID, destiné à identifier les contenus créés par IA.

Google semble ici répondre à un double objectif : démocratiser la création vidéo IA, tout en tentant d’anticiper les problèmes de manipulation et d’authenticité.

Omni Flash : la première étape d’une IA créative de masse

Le premier modèle déployé est Gemini Omni Flash. Disponible dès aujourd’hui dans l’application Gemini, YouTube Shorts et Flow, il peut générer des vidéos de 10 secondes. Google précise que cette limite est volontaire afin de favoriser l’accessibilité et les usages grand public.

L’entreprise cible clairement un usage « créatif léger » : memes personnalisés, vidéos humoristiques, retouches rapides, ou scènes impossibles à filmer.

Mais derrière cette apparente simplicité se cache un potentiel beaucoup plus vaste.

Publicité, cinéma, création : Google vise aussi les professionnels

Google prévoit déjà une version Omni Pro, plus puissante, destinée aux usages avancés. Les implications sont considérables : campagnes publicitaires générées automatiquement, production vidéo accélérée, création d’assets marketing, prévisualisation cinématographique, ou génération multimédia complète à partir d’un brief.

DeepMind insiste notamment sur la qualité du rendu textuel dans les vidéos — un élément essentiel pour la publicité et le branding. Google prépare également une API Omni pour permettre aux développeurs et studios de construire leurs propres workflows multimodaux.

Gemini Omni révèle la vraie stratégie de Google

Avec Omni, Google ne cherche plus seulement à concurrencer ChatGPT ou Sora. L’entreprise tente de construire une infrastructure créative universelle, capable de transformer n’importe quel type d’entrée en contenu généré. Et dans cette logique, Gemini cesse progressivement d’être un assistant conversationnel.

Il devient un moteur de simulation du réel.