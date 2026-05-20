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Apple prépare un iPad pliable géant qui va remplacer votre ordinateur !

Apple prépare un iPad pliable géant qui va remplacer votre ordinateur !

Alors que toute l’attention se concentre sur le premier iPhone pliable attendu en 2026, Apple continuerait aussi discrètement le développement d’un appareil encore plus ambitieux : un iPad pliable grand format capable de brouiller la frontière entre tablette et ordinateur portable.

Selon plusieurs rumeurs, le projet aurait été relancé après une phase de pause interne liée à des difficultés techniques.

Un immense écran pliable inspiré du futur iPhone Ultra

Le futur appareil utiliserait une partie de la technologie développée pour le supposé « iPhone Ultra » pliable attendu aux côtés des iPhone 18 Pro. L’élément clé serait surtout la charnière.

Apple travaillerait sur un système permettant de réduire drastiquement, voire de masquer complètement, la pliure de l’écran. Un objectif que toute l’industrie poursuit depuis des années sans solution parfaite.

L’iPad pliable pourrait ainsi proposer un grand écran proche de 18 pouces, repliable vers un format proche d’un ordinateur 13 pouces, sans écran externe dédié.

Apple pourrait créer un hybride entre iPad et MacBook

Le plus fascinant reste la nature même du produit. Une fois ouvert, l’appareil ressemblerait davantage à un MacBook Air sans clavier qu’à un iPad classique. Cette approche soulève une question stratégique importante : Apple prépare-t-il finalement la fusion partielle entre iPadOS et macOS qu’il refuse officiellement depuis des années ?

Le projet semble justement se situer au croisement de ces deux mondes : la flexibilité tactile de l’iPad, et la surface de travail d’un ordinateur portable.

Samsung et Huawei ont déjà ouvert la voie

Samsung serait impliqué dans la fourniture des écrans OLED pliables, un détail loin d’être surprenant étant donné son avance industrielle dans ce domaine. Mais, Apple arriverait aussi sur un marché qui commence déjà à exister.

Huawei commercialise notamment depuis plusieurs mois le Huawei MateBook Fold, un appareil pliable 18 pouces qui se transforme en format 13 pouces. Cela change profondément la dynamique habituelle d’Apple.

Pendant longtemps, l’entreprise arrivait tard… mais sur des catégories encore immatures. Cette fois, elle risque d’entrer dans un marché déjà défini par des constructeurs asiatiques plus agressifs sur les formats expérimentaux.

Pourquoi Apple semble malgré tout intéressé par ce format ?

L’iPad pliable répond à plusieurs problèmes stratégiques pour Apple. D’abord, le marché des tablettes premium stagne depuis des années. Ensuite, Apple cherche clairement de nouveaux cycles de renouvellement, de nouveaux formats premium, et des catégories capables de justifier des prix toujours plus élevés.

Un iPad pliable pourrait devenir un produit ultra-premium, un laboratoire pour les futures interfaces, et potentiellement une étape vers l’informatique spatiale et post-laptop.

Le vrai défi sera le prix… et l’utilité

Reste évidemment une question essentielle : à quoi sert réellement ce produit ? Le marché des pliables reste encore limité par le prix, la fragilité, l’épaisseur, et parfois un manque d’usage évident. Or, un appareil Apple de ce type pourrait facilement dépasser largement les 2 000 voire 3 000 dollars.

Et contrairement à l’iPhone pliable, un iPad pliable ne bénéficie pas encore d’une demande consommateur clairement établie.

Apple prépare peut-être l’après-MacBook

Mais, ce projet révèle surtout quelque chose de plus profond. Depuis plusieurs années, Apple rapproche progressivement : iPadOS, macOS, les puces Apple Silicon, et les usages tactiles. L’iPad pliable pourrait devenir le premier appareil à réellement fusionner ces deux philosophies matérielles.

Et dans cette logique, il ne s’agirait plus vraiment d’un iPad, ni totalement d’un MacBook, mais d’une nouvelle catégorie hybride pensée pour l’ère post-PC qu’Apple prépare discrètement depuis des années.