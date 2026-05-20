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Xreal Project Aura : les lunettes Android XR de Google arrivent en 2026

Xreal Project Aura : les lunettes Android XR de Google arrivent en 2026

Google ne prépare pas seulement des lunettes audio dopées à Gemini. Avec Project Aura, développé avec Xreal, Qualcomm et Samsung, l’entreprise montre sa vision la plus ambitieuse Android XR : de véritables lunettes de réalité augmentée capables d’exécuter des applications Android complètes dans un espace mixte.

Et contrairement aux lunettes « audio-first » dévoilées avec Warby Parker ou Gentle Monster, Project Aura vise clairement une expérience informatique immersive complète.

Xreal veut apporter Android XR dans de vraies lunettes AR

Dévoilé à la Google I/O 2026, Project Aura repose sur un affichage intégré offrant un champ de vision de 70 degrés, que Xreal présente comme le plus large jamais proposé sur des lunettes AR.

Concrètement, les lunettes permettent d’afficher plusieurs fenêtres Android, d’interagir avec des applications Play Store, d’utiliser des gestes des mains, et de superposer des éléments numériques dans le monde réel. C’est un changement majeur pour Xreal.

Jusqu’ici, ses lunettes fonctionnaient surtout comme des écrans externes projetés devant les yeux via un smartphone ou un PC connecté.

Avec Project Aura, Android XR devient natif.

Android XR veut devenir un véritable système d’exploitation spatial

Google ne cache plus ses ambitions. Android XR n’est plus seulement une plateforme expérimentale : l’entreprise veut en faire un environnement informatique spatial complet alimenté par Gemini. Les applications Android pourront désormais fonctionner dans des fenêtres flottantes, rester ancrées dans l’espace, ou suivre les mouvements de tête.

Cette approche rapproche davantage Google de la vision de l’Apple Vision Pro… mais dans un format beaucoup plus léger et potentiellement plus portable.

Gemini devient l’interface invisible des lunettes

Comme pour les autres appareils XR présentés à I/O 2026, Gemini occupe ici une place centrale. L’IA servira notamment à naviguer dans les applications, interagir vocalement, gérer des tâches, traduire, ou contextualiser l’environnement réel observé par les lunettes.

Google construit progressivement une logique où Gemini devient la couche d’interaction universelle de tous les appareils : smartphone, montre, voiture, ordinateur, et désormais lunettes AR.

Le compromis technique reste évident

Project Aura conserve toutefois une limite importante : les lunettes nécessitent toujours un boîtier externe relié par câble. Ce « puck » proche d’un smartphone fournit une partie de la puissance de calcul nécessaire à Android XR. Le système utilise une architecture double puce : un Snapdragon Qualcomm, associé à un processeur X1S personnalisé signé Xreal.

Cette approche montre surtout une réalité encore incontournable du secteur : les lunettes AR restent limitées par la dissipation thermique, l’autonomie, le poids, et la miniaturisation.

Google semble avoir trouvé une stratégie plus crédible pour l’XR

Le plus intéressant est peut-être la manière dont Google avance désormais. Après l’échec de Google Glass et les hésitations autour de la réalité augmentée, l’entreprise semble adopter une approche plus pragmatique :

lunettes audio pour le grand public,

XR léger pour les usages avancés,

Gemini comme interface,

et Android XR comme plateforme unifiée.

Cette fragmentation paraît bien plus réaliste que les casques massifs tout-en-un.

Le futur de l’informatique pourrait devenir spatial

Project Aura montre surtout une évolution fondamentale. Les écrans fixes commencent progressivement à céder la place à des interfaces contextuelles et spatiales. Et dans cette transition, Google veut clairement éviter de laisser Apple, Meta ou OpenAI définir seuls les futures interfaces informatiques.

Le smartphone reste encore le centre de notre vie numérique. Mais avec Android XR, Google prépare déjà l’après-écran.