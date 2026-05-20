À la Google I/O 2026, Google ne s’est pas contenté d’ajouter quelques fonctions à Gemini. L’entreprise a profondément repositionné son application pour en faire un hub IA complet, mêlant assistant personnel, génération multimédia, automatisation et agents autonomes.

Avec Daily Brief, Gemini Spark et Gemini Omni, Google tente désormais de transformer Gemini en couche intelligente permanente de la vie numérique.

Daily Brief veut devenir votre page d’accueil personnelle

La nouveauté la plus révélatrice est probablement Daily Brief. Google présente cette fonction comme un résumé intelligent du début de journée. Gemini analyse les emails, le calendrier, les tâches importantes et les informations prioritaires afin de produire une vue synthétique personnalisée.

Mais, l’idée va plus loin qu’un simple résumé.

Daily Brief hiérarchise les urgences, suggère des actions, et tente d’anticiper ce que l’utilisateur devrait faire ensuite. Google cherche ici à déplacer Gemini du rôle de chatbot réactif vers celui d’interface proactive.

Une refonte visuelle pensée pour rendre l’IA plus naturelle

Google annonce aussi avoir entièrement reconstruit l’application Gemini. Le nouveau design « Neural Expressive » introduit des animations fluides, des retours haptiques, une typographie repensée, et des réponses structurées de manière plus visuelle.

Au lieu d’afficher un long bloc de texte comme la plupart des assistants IA, Gemini met désormais en avant les informations essentielles en haut de l’écran, avec des éléments contextuels qui apparaissent progressivement.

Cette évolution montre que Google comprend un problème croissant des assistants IA : l’interface conversationnelle pure devient fatigante à long terme.

Gemini Spark transforme l’assistant en agent autonome

L’autre grande annonce est Gemini Spark. Présenté comme un agent IA personnel « 24/7 », Spark fonctionne dans le cloud et continue d’exécuter des tâches même lorsque le smartphone est verrouillé.

L’utilisateur pourra créer ses propres workflows automatisés directement dans l’application Gemini.

Google tente ici de franchir une étape essentielle de l’IA agentique : ne plus seulement répondre, mais agir, surveiller, organiser, et exécuter. C’est probablement la fonction la plus stratégique de tout Google I/O 2026.

Gemini Omni ajoute la vidéo multimodale à l’écosystème

Google intègre également Gemini Omni à l’application. Ce nouveau modèle multimodal peut générer des vidéos cohérentes à partir de texte, d’images, d’audio ou de clips vidéo. Un prompt comme « une explication en animation de pâte à modeler du repliement des protéines » peut produire automatiquement une vidéo complète avec narration.

Omni sera également intégré à Google Flow, YouTube Shorts, et l’écosystème créatif Gemini. Google accélère ainsi dans la bataille de la création multimodale face à OpenAI, Runway ou Adobe.

Google veut faire de Gemini le centre de tout

Avec plus de 900 millions d’utilisateurs mensuels selon Google, Gemini dispose déjà d’une base immense. Mais, l’entreprise ne veut plus seulement proposer un assistant IA parmi d’autres. Elle veut faire de Gemini une interface personnelle, un moteur d’automatisation, un outil créatif, et un agent numérique toujours actif.

Autrement dit, Google ne cherche plus seulement à concurrencer ChatGPT.

Il tente de construire l’OS IA de demain.