Xiaomi prépare un nouveau Mix Fold pliable pour 2026 avec écran revisité et Snapdragon

Après une année de pause sur le segment des grands smartphones pliables, Xiaomi s’apprête à revenir sur le devant de la scène en 2026 avec un nouveau modèle de la gamme Mix Fold.

D’après les dernières fuites partagées par Digital Chat Station sur Weibo, le géant chinois développe actuellement une nouvelle génération de pliable à ouverture horizontale, qui viendrait succéder au Mix Fold 4 lancé en 2024.

Et cette fois, Xiaomi ne compte pas se contenter d’une simple mise à jour technique : l’appareil serait en cours de test avec une puce Snapdragon de nouvelle génération, et arborerait un format revisité pour mieux s’adapter aux usages professionnels et multimédia.

Xiaomi Fold : Un changement d’aspect ratio pour un meilleur confort

L’un des reproches les plus fréquents adressés au Mix Fold 4 concernait le format des écrans, jugé peu pratique pour le multitâche ou la lecture de contenu. Avec un écran externe de 6,56 pouces et un écran interne de 7,98 pouces, le format restait trop allongé à l’intérieur, ce qui limitait l’expérience utilisateur.

Pour 2026, Xiaomi devrait donc modifier le ratio d’affichage, sans doute pour se rapprocher des proportions utilisées sur le Galaxy Z Fold ou le OnePlus Open, qui offrent une meilleure polyvalence entre lecture, jeu, productivité et vidéos.

Ce changement pourrait s’accompagner d’améliorations importantes sur la charnière, la réduction de la pliure visible (devenue un standard de comparaison dans le secteur), et d’une meilleure adaptation logicielle, ce qui faisait cruellement défaut au Mix Fold 4 malgré ses caractéristiques haut de gamme.

Snapdragon et nouvelle charnière : un vrai bond technique ?

Même si la puce exacte utilisée par ce futur Mix Fold n’est pas encore confirmée, plusieurs sources évoquent un processeur Snapdragon de la série 8, probablement le Snapdragon 8 Gen 4, alias Snapdragon 8 Elite 2, attendu à l’automne 2025. Il s’agirait donc d’un flagship pliable très haut de gamme, à la fois puissant et pensé pour durer.

La batterie, les capacités de recharge (67W en filaire, 50W sans fil sur le Mix Fold 4), ou encore la gestion thermique devraient aussi connaître des optimisations.

Xiaomi n’a pas publié de grand format pliable en 2025, ce qui a laissé le champ libre à ses concurrents. Le constructeur semble avoir utilisé ce laps de temps pour repenser son approche du pliable, avec un modèle beaucoup plus mature prévu pour début 2026.

Une gamme renforcée et un pliable tri-écran en préparation ?

En parallèle de ce Mix Fold nouvelle génération, Xiaomi travaillerait aussi sur un smartphone pliable à trois écrans, connu sous le nom de code « zhuque », selon plusieurs sources. Cet appareil à triple écran, à la manière d’un livre à deux volets, pourrait débuter dès le premier trimestre 2026.

On ignore encore si ce modèle remplacera la gamme Mix Fold ou s’il viendra simplement la compléter. Mais son développement montre que Xiaomi voit l’avenir du mobile dans l’innovation matérielle et l’audace design.

Un marché en pleine mutation, un timing stratégique pour Xiaomi

La concurrence n’a pas attendu Xiaomi. En 2025, Samsung a consolidé son avance avec les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. OPPO, vivo, Huawei et même Honor ont multiplié les sorties dans le marché. Et surtout, Apple prépare activement son tout premier iPhone pliable, attendu lui aussi pour 2026.

Autant dire que le timing du retour de Xiaomi est crucial. Avec une génération de pliables plus solides, plus fins, mieux optimisés, le constructeur pourrait regagner du terrain sur un marché de plus en plus compétitif. En attendant, la série Mix Flip, avec ses smartphones à clapet, continue de bien fonctionner. Le Mix Flip 2 a reçu un bon accueil grâce à sa charnière améliorée et son écran interne quasiment sans pliure visible.

Un retour très attendu sur le marché

Après une année d’absence sur le marché, Xiaomi prépare un retour très attendu dans le monde des smartphones pliables à écran large. Avec un nouveau Mix Fold entièrement repensé, un format plus ergonomique, une charnière revue, et un logiciel plus fluide, la marque veut se repositionner parmi les leaders de ce marché futuriste.

Le premier trimestre 2026 s’annonce donc stratégique pour Xiaomi, avec potentiellement deux modèles pliables majeurs en parallèle : un Mix Fold nouvelle génération et un triple pli révolutionnaire.

La vraie question sera de savoir si le constructeur arrivera à proposer une expérience logicielle à la hauteur de son hardware, un point encore souvent critiqué sur ses précédents modèles. Rendez-vous début 2026 pour le verdict.