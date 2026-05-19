HMD préparerait un nouveau téléphone compact baptisé HMD Fame, selon des images partagées par le leaker smashx_60. Le produit n’a pas encore été officialisé, mais son design bleu très arrondi suggère un appareil simple, accessible et pensé pour ceux qui veulent moins d’écran, sans revenir totalement au téléphone d’antan.

Un format volontairement à contre-courant

Alors que les smartphones premium dépassent souvent les 6,7 pouces, le HMD Fame semble viser l’inverse : un petit appareil, facile à tenir, moins intimidant, presque « jouet » dans son approche visuelle.

Cette direction s’inscrit dans la stratégie récente de HMD, qui explore de plus en plus les téléphones hybrides et minimalistes. Le HMD Touch 4G, par exemple, a déjà été décrit comme un appareil entre feature phone et smartphone léger, avec 4G, Wi-Fi, tethering, radio FM et fonctions cloud selon les régions.

Un téléphone pour décrocher sans disparaître

Le HMD Fame pourrait donc viser plusieurs publics : enfants, seniors, utilisateurs lassés des notifications ou adeptes du « digital detox ». L’idée n’est pas de concurrencer un iPhone ou un Galaxy, mais d’offrir un terminal plus calme, capable d’assurer l’essentiel : appels, messages, connectivité et autonomie.

HMD joue ici une carte intéressante. À mesure que les smartphones deviennent des plateformes d’IA, de gaming et de productivité, une partie du marché cherche au contraire des objets plus simples, plus petits, moins envahissants.

Le retour du téléphone attachant

Le design très rond du HMD Fame n’est pas anodin. Il évoque les anciens Nokia ludiques, les téléphones Asha, et cette époque où un mobile pouvait avoir une personnalité immédiatement reconnaissable.

Aucune fiche technique, date ou prix n’a encore été confirmé. Mais si la fuite se vérifie, le Fame pourrait devenir l’un de ces petits produits modestes qui racontent une tendance plus large : le futur du mobile ne sera pas seulement plus puissant. Il sera aussi parfois plus simple.