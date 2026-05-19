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Xiaomi 17T : lancement mondial le 28 mai avec Leica, grosses batteries et ambitions premium

Xiaomi 17T : lancement mondial le 28 mai avec Leica, grosses batteries et ambitions premium

Xiaomi a confirmé le lancement mondial de sa série Xiaomi 17T pour le 28 mai 2026. La gamme devrait comprendre deux modèles, les Xiaomi 17T et 17T Pro, avec un bloc photo carré co-développé avec Leica et une montée en gamme nette sur l’écran, la batterie et les performances.

Xiaomi 17T : Une série T qui se rapproche du vrai flagship

Le Xiaomi 17T miserait sur un écran OLED 1,5K de 6,59 pouces à 120 Hz, une puce Dimensity 8500— Ultra, une batterie de 6 500 mAh et une charge 67 W. Le Xiaomi 17T Pro irait plus loin avec un écran OLED de 6,83 pouces jusqu’à 144 Hz, une Dimensity 9500, une batterie de 7 000 mAh, la charge filaire 100 W et la charge sans fil 50 W.

Côté photo, les deux modèles seraient équipés d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 5x.

Xiaomi poursuit ainsi sa stratégie Leica, déjà au cœur de la série Xiaomi 17 présentée plus tôt cette année.

Le prix change aussi la perception

Les tarifs européens évoqués placeraient le Xiaomi 17T autour de 749 euros et le 17T Pro autour de 999 euros. À ce niveau, la série T quitte progressivement son image de « flagship killer » pour entrer dans une zone beaucoup plus premium.

C’est le pari de Xiaomi : proposer une fiche technique très agressive, mais assumer des prix plus proches des références Apple, Samsung ou Honor.

Le Xiaomi 17T Pro pourrait devenir l’un des Android les plus complets de sa génération, à condition que l’expérience logicielle et photo suive la promesse matérielle.