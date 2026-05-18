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Xiaomi a annulé son « iPhone Air » maison : la finesse ne suffit plus

Xiaomi a annulé son « iPhone Air » maison : la finesse ne suffit plus

Xiaomi a bien failli lancer un smartphone ultra-fin inspiré de l’iPhone Air. Mais, selon Lu Weibing, président du groupe, le projet a été annulé alors qu’il approchait de la production de masse, faute d’un compromis acceptable entre design, autonomie et performances.

Un Xiaomi 17 Air presque prêt, puis abandonné

Le projet, souvent évoqué sous le nom de Xiaomi 17 Air, avait déjà franchi plusieurs étapes clés : planification, recherche initiale et préparation industrielle. Mais Xiaomi aurait finalement jugé que le produit sacrifiait trop l’expérience quotidienne pour atteindre une finesse extrême.

Lu Weibing explique que réduire fortement l’épaisseur complique l’intégration d’une grande batterie, d’un système de refroidissement efficace et de composants hautes performances. Le smartphone aurait pu séduire en vitrine, mais risquait de décevoir une fois en main.

Cette décision éclaire la stratégie actuelle de Xiaomi. Plutôt que de poursuivre la course au smartphone le plus fin, la marque préfère renforcer ses modèles “Max”, pensés comme des flagships complets : grand écran, meilleure autonomie, photo plus ambitieuse et performances soutenues.

Le message est clair : Xiaomi ne veut pas d’un appareil spectaculaire sur le papier mais limité au quotidien. Dans un marché où Apple et Samsung ont eux aussi testé les formats ultra-fins avec des compromis visibles, la prudence de Xiaomi ressemble presque à un acte de maturité.

Une tendance qui s’essouffle déjà

L’annulation du Xiaomi 17 Air confirme une bascule plus large : les consommateurs semblent moins fascinés par la minceur absolue que par l’endurance, la photo et la stabilité thermique. Le smartphone premium de 2026 ne se définit plus seulement par son élégance, mais par sa capacité à rester fiable dans les usages lourds.

Xiaomi choisit donc la cohérence plutôt que l’effet waouh. Et dans l’univers saturé du haut de gamme, ce renoncement pourrait bien être son meilleur argument.