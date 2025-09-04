Huawei Mate XTs : le second smartphone pliable triple-écran est officiel

Huawei continue de tracer sa voie dans un marché encore inexploré : celui des smartphones à triple pli. Huawei vient d’annoncer le Mate XTs, successeur direct du Mate XT, qui améliore légèrement la formule avec un nouveau processeur Kirin 9020, un capteur ultra-grand-angle revu, la compatibilité avec un stylet et des couleurs inédites.

L’atout phare du Mate XTs reste son immense écran pliable de 10,2 pouces, basé sur la technologie X-True. Grâce à deux charnières, il peut se replier en un format tablette de 7,9 pouces ou en un smartphone plus compact de 6,4 pouces.

L’écran propose une résolution 3K, un taux de rafraîchissement adaptatif LTPO et un ratio écran/façade de 92 %, le tout avec une couche anti-reflets.

Le design conserve son bloc caméra proéminent avec finitions « Star Diamond ». Côté technique, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels à ouverture variable (f/1.4–f/4.0) et stabilisation optique, accompagné d’un nouveau capteur ultra grand-angle de 40 mégapixels (contre 12 mégapixels auparavant) et d’un téléobjectif de 12 mégapixels offrant un zoom optique 5,5x et numérique jusqu’à 50x.

À l’avant, une caméra de 8 mégapixels s’occupe des selfies et appels vidéo.

Huawei a intégré une batterie silicium-anode de 5 600 mAh, permettant d’alimenter ce grand écran tout en gardant une épaisseur contenue. Elle est compatible avec la charge rapide 66 W filaire et 50 W sans fil.

Huawei Mate XTs : Compatibilité stylet et accessoires

Pour la première fois, la gamme supporte un stylet Huawei Pencil, permettant de prendre des notes, dessiner ou contrôler des présentations via des gestes aériens. Huawei propose aussi un clavier Bluetooth dédié avec trackpad pour transformer le Mate XTs en mini-ordinateur portable.

Le Mate XTs inaugure le nouveau processeur Kirin 9020, annoncé comme 36 % plus performant que la génération précédente, épaulé par 16 Go de RAM. Il tourne sous HarmonyOS 5.1, optimisé pour l’usage multitâche et la productivité sur grand écran.

Prix et disponibilité

Le Huawei Mate XTs est décliné en plusieurs capacités :

16 Go + 256 Go : 17 999 ¥ (~ 2 160 €)

16 Go + 512 Go : 19 999 ¥ (~ 2 400 €)

16 Go + 1 To : 21 999 ¥ (~ 2 640 €)

Les précommandes ont ouvert en Chine, pour une première commercialisation fixée au 12 septembre 2025. Quatre coloris sont proposés : noir, rouge, blanc et violet, tous en cuir végan.

Avec le Mate XTs, Huawei reste le seul constructeur à proposer un smartphone tri-pliant commercialisé. Si les évolutions restent modestes par rapport au Mate XT, la compatibilité stylet, la nouvelle puce Kirin et l’ultra grand-angle amélioré renforcent son positionnement unique. Reste à voir si la concurrence, notamment Samsung, viendra enfin rivaliser dans ce segment de niche mais prometteur.