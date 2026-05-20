Google ne présente plus Gemini comme un simple chatbot. Avec Gemini 3.5 Flash, dévoilé à la Google I/O 2026, l’entreprise affirme entrer dans une nouvelle phase : celle des agents IA capables de planifier, coder, exécuter et collaborer presque sans intervention humaine.

Selon Google, ce nouveau modèle devient désormais le cœur de Gemini, de Search AI Mode et d’Antigravity 2.0. (techcrunch.com￼)

Gemini 3.5 Flash : Un modèle pensé pour les agents IA, pas seulement pour discuter

Google décrit Gemini 3.5 Flash comme son modèle le plus performant pour le développement logiciel, les workflows autonomes, et les tâches agentiques longues. Koray Kavukcuoglu, CTO de DeepMind, affirme même que Flash dépasse Gemini 3.1 Pro sur la majorité des benchmarks liés au code et au raisonnement multimodal.

Mais, le point clé est ailleurs : la vitesse.

Google indique que Flash est jusqu’à 4x plus rapide que certains modèles concurrents — et même douze fois plus rapide dans sa version optimisée. Cette rapidité est essentielle pour les agents IA, car plusieurs sous-agents doivent pouvoir fonctionner simultanément sur des tâches parallèles.

Google montre une IA capable de construire un système d’exploitation

Lors de la démonstration à I/O, des agents IA pilotés par Flash ont été vus générant du code, répartissant des tâches, coordonnant différents modules, puis assemblant un système d’exploitation complet dans Antigravity. Cette démonstration n’est pas anodine.

Google veut montrer que l’IA n’est plus limitée à produire des réponses textuelles ou des extraits de code. Elle devient capable de gérer des pipelines complets sur plusieurs heures.

Selon Google, Gemini 3,5 Flash peut désormais fonctionner de manière autonome pendant de longues sessions, tout en demandant une validation humaine lorsque des décisions critiques apparaissent.

Flash et Pro : Google construit une hiérarchie d’agents

Google prépare également Gemini 3.5 Pro, qui jouera un rôle différent. L’idée est de créer une architecture hiérarchique :

Gemini Pro pour la planification et le raisonnement complexe,

Gemini Flash pour exécuter rapidement les tâches opérationnelles.

Tulsee Doshi de Google compare cette logique à une équipe composée d’un orchestrateur et de plusieurs sous-agents spécialisés. Cette approche rapproche de plus en plus Gemini d’un véritable système multi-agents autonome.

Antigravity devient le centre nerveux du développement IA

Gemini 3,5 Flash a été co-développé avec Antigravity 2.0, la nouvelle plateforme de développement agentique de Google. L’objectif est clair : créer un environnement où les agents IA peuvent vivre, collaborer, coder, tester, et exécuter des projets presque comme des équipes logicielles autonomes.

Google indique déjà que des banques, fintechs et équipes data utilisent Flash pour automatiser des workflows complexes auparavant réalisés sur plusieurs semaines.

Une IA plus puissante… et plus sensible

Cette montée en puissance soulève aussi des questions de sécurité. Google affirme avoir renforcé les protections cyber et CBRN de Gemini 3.5 afin de mieux gérer les sujets sensibles. Mais plus les agents deviennent autonomes, plus la frontière entre assistance et exécution réelle devient délicate.

Et, cette question dépasse largement le cadre technique.

Gemini 3,5 Flash révèle surtout le véritable objectif de Google : faire de l’IA non plus un outil conversationnel, mais une infrastructure de travail capable d’agir en continu dans le cloud, dans Search, dans Workspace et dans Android.

Autrement dit, Google prépare un futur où les utilisateurs ne demanderont plus simplement des réponses à une IA. Ils lui délégueront directement des tâches entières.