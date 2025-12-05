Accueil » Samsung prépare enfin une vraie recharge Qi2 sur les Galaxy S26

Samsung prépare enfin une vraie recharge Qi2 sur les Galaxy S26

Samsung prépare enfin une vraie recharge Qi2 sur les Galaxy S26

Samsung semble prêt à rattraper son retard sur le standard Qi2. Selon un nouveau rapport de WinFuture, la série Galaxy S26 inaugurera la première implémentation complète et native de la recharge Qi2 sur les smartphones Galaxy — bien au-delà du simple statut « Qi2 Ready » des modèles actuels.

Et pour accompagner cette transition, Samsung lancera en même temps son premier chargeur magnétique Qi2 de 25 W.

Un chargeur Qi2 magnétique 25 W arrive : EP-P2900

Le nouveau chargeur, identifié sous la référence EP-P2900, adopte un design circulaire — une évolution imposée par la norme Qi2 2.2, qui exige un anneau magnétique pour un alignement parfait à 25W.

Caractéristiques attendues :

Puissance : 25W

Magnétique, type MagSafe

Couleur : gris foncé

Compatibilité annoncée : Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy Buds

C’est une vraie montée en gamme, sachant que les chargeurs Qi2 actuels de Samsung sont limités à 15W.

Galaxy S26 : jusqu’à 25W en Qi2… mais peut-être pas pour tout le monde

Le rapport indique que les Galaxy S26 intègreront enfin des aimants Qi2 internes, garantissant l’alignement parfait indispensable aux 25 W.

Cependant, comme souvent chez Samsung, la vitesse pourrait être différenciée selon les modèles :

Recharge sans fil Qi2 (rumeur)

Galaxy S26 Ultra → jusqu’à 25W

Galaxy S26/S26+ → entre 20W et 25W

Recharge filaire (attendue)

Galaxy S26 Ultra → 60W

Galaxy S26+ → 45W



Galaxy S26 → 25W

Samsung développerait également une nouvelle génération de charge rapide : Super Fast Charging 3.0, pour une future utilisation.

Un vrai standard Qi2, et plus un « Qi2 Ready » marketing

Jusqu’ici, Samsung annonçait du Qi2 « Ready », une implémentation partielle ne permettant pas d’atteindre les vitesses maximales, faute d’aimants intégrés. Avec la série Galaxy S26, ce devrait être corrigé : magnétisme natif + protocole complet + chargeur 25W dédié.

En clair : la première génération Galaxy vraiment compatible Qi2, et pas juste « compatible en théorie ».

Lancement du Galaxy S26 : le 25 février 2026

Samsung a déjà confirmé que les Galaxy S26 et S26+ seront propulsés par le Exynos 2600, tandis que d’autres modèles devraient recevoir une puce Snapdragon.

Le Galaxy Unpacked aura lieu le 25 février 2026 à San Francisco, et on peut s’attendre à ce que la recharge Qi2 fasse partie des annonces phares