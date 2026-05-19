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Xiaomi prépare un lancement XXL : Xiaomi 17 Max, YU7 GT et Band 10 Pro arrivent le 21 mai

Mobile par Yohann Poiron le Xiaomi Xiaomi 17 Max
Xiaomi prépare un lancement XXL : Xiaomi 17 Max, YU7 GT et Band 10 Pro arrivent le 21 mai
Xiaomi prépare un lancement XXL : Xiaomi 17 Max, YU7 GT et Band 10 Pro arrivent le 21 mai

Xiaomi tiendra un événement majeur en Chine le 21 mai, avec une gamme très large : smartphone géant, SUV électrique sportif, bracelet connecté premium et nouveaux écouteurs open-ear.

Le Xiaomi 17 Max sera notamment le premier modèle « Max » de la série flagship, avec écran 6,9 pouces, puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, batterie 8 000 mAh et triple caméra Leica.

La YU7 GT, vitrine automobile de Xiaomi

La star devrait être la Xiaomi YU7 GT, un SUV électrique haute performance annoncé avec jusqu’à 990 ch, une vitesse maximale de 300 km/h et une autonomie CLTC pouvant atteindre 705 km.

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Xiaomi EV a déjà placé des véhicules d’exposition dans 268 magasins répartis dans 82 villes chinoises, signe d’un lancement très préparé.

Le Xiaomi 17 Max mise sur l’endurance et la photo

Côté mobile, le Xiaomi 17 Max incarne une stratégie très claire : grand écran, énorme batterie et photographie premium. Son capteur principal de 200 mégapixels signé Leica marque une nouvelle étape pour Xiaomi, qui continue de rapprocher ses smartphones de véritables appareils photo mobiles.

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Un écosystème toujours plus complet

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Xiaomi dévoilera aussi ses premiers écouteurs clip-on, ainsi que le Smart Band 10 Pro, attendu avec un boîtier fin, léger et jusqu’à plusieurs semaines d’autonomie. L’ensemble confirme la même ambition : faire de Xiaomi une marque d’écosystème complet, capable de relier smartphone, wearable, audio et voiture électrique dans une seule expérience.

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Le 21 mai ne sera donc pas seulement un lancement produit. Ce sera une démonstration de force industrielle.

Tags : XiaomiXiaomi 17 Max
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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