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Google I/O 2026 : Gemini, Spark, Omni et toutes les annonces majeures

Google I/O 2026 : Gemini, Spark, Omni et toutes les annonces majeures

La Google I/O 2026 marque probablement le moment où l’entreprise a cessé de présenter Gemini comme un simple assistant conversationnel. Cette année, Google a dévoilé une vision beaucoup plus ambitieuse : une IA capable de générer, agir, coder, acheter, organiser, créer et interagir de manière autonome à travers tout son écosystème.

De Search à Gmail, d’Android à Workspace, des agents IA aux lunettes XR, Google tente désormais de faire de Gemini la couche centrale de tous ses produits.

Gemini 3.5 : Google passe officiellement à l’ère agentique

Le cœur de cette stratégie repose sur Gemini 3,5 Flash, désormais modèle par défaut dans l’application Gemini et AI Mode dans Search. Google affirme que Flash est plus rapide, plus performant en code, meilleur sur les tâches agentiques, et optimisé pour orchestrer plusieurs agents IA simultanément.

Le modèle devient aussi le moteur de Gemini Spark, le nouvel assistant personnel autonome de Google.

Google prépare clairement une transition : l’IA ne répond plus seulement à des questions, elle agit directement.

Gemini Spark : l’agent personnel permanent de Google

Spark fonctionne dans le cloud via des machines virtuelles Google Cloud et reste actif 24h/24 même lorsque l’utilisateur ferme son ordinateur ou verrouille son téléphone.

L’agent peut rédiger des emails, surveiller des dépenses, organiser des documents, suivre des tâches, ou gérer des workflows entiers. Le plus stratégique reste son intégration native à Gmail, Docs, Sheets, Slides, et des services tiers comme Canva ou Instacart.

Google possède ici un avantage immense : il contrôle déjà les données, les outils et l’infrastructure.

Gemini Omni : Google veut créer « n’importe quoi à partir de n’importe quoi »

L’autre annonce majeure concerne Gemini Omni. Cette nouvelle famille de modèles multimodaux peut générer des vidéos à partir de texte, images, audio, ou clips vidéo.

Google veut aller bien plus loin que Veo : Omni doit devenir un moteur universel capable de transformer n’importe quelle entrée en contenu généré.

C’est probablement l’une des visions les plus ambitieuses présentées à I/O cette année.

Search devient une plateforme IA complète

Google transforme également profondément Search. Les nouveautés incluent des agents d’information, des interfaces générées dynamiquement, des mini-applications IA, et une recherche multimodale intégrant texte, images, vidéos, fichiers et onglets Chrome.

Search devient progressivement un environnement interactif plutôt qu’un simple moteur de résultats.

Gmail, Docs et Keep passent à la voix conversationnelle

Google ajoute aussi des fonctions vocales avancées à Workspace :

Gmail Live permet de parler directement à sa boîte mail,

Docs peut générer des documents complets à partir d’instructions vocales,

Keep transforme des pensées orales en notes structurées.

Gemini devient ainsi une interface conversationnelle omniprésente dans l’écosystème Google.

Google veut démocratiser le développement logiciel avec l’IA

La I/O 2026 a également confirmé l’offensive massive de Google dans le développement assisté par IA.

Parmi les annonces :

Antigravity 2.0,

Android CLI 1,0,

génération native d’apps Android dans AI Studio,

agents IA capables de coder et collaborer,

et outils ouverts aux agents concurrents comme Claude Code ou Codex.

Google veut clairement transformer Android en plateforme « AI-native ».

Universal Cart : l’IA entre dans le commerce

Google introduit aussi Universal Cart et AP2, un protocole permettant à des agents IA de réaliser des achats automatiquement dans certaines limites. L’utilisateur pourra bientôt ajouter des produits depuis Search, YouTube ou Gemini, suivre les prix, détecter des incompatibilités, puis laisser l’IA finaliser l’achat.

L’agent conversationnel devient ainsi un intermédiaire commercial direct.

Android XR et Project Aura : Google revient dans les lunettes intelligentes

Google continue aussi sa relance XR. Project Aura, développé avec Xreal, reçoit une nouvelle version plus aboutie. En parallèle, Warby Parker et Gentle Monster lanceront cet automne des lunettes Android XR compatibles Gemini.

Google semble désormais privilégier une approche plus légère et portable du wearable IA plutôt qu’un casque massif type Vision Pro.

Pics, Beam et Street View : l’IA s’étend partout

Parmi les autres annonces importantes :

Pics, un outil IA de design génératif intégré à Workspace,

Google Beam, qui ajoute des agents IA aux appels vidéo,

et l’intégration de Street View à Project Genie afin de créer des mondes simulés interactifs à partir de données réelles.

Google ne construit plus seulement des applications IA.

L’entreprise tente de créer un environnement numérique complet piloté par des modèles multimodaux, des agents et des systèmes génératifs.

Google I/O 2026 révèle le vrai projet de Google

Le fil conducteur de cette conférence est extrêmement clair. Google ne considère plus Gemini comme un produit isolé. Gemini devient le moteur de Search, le cerveau de Workspace, le copilote d’Android, l’interface du shopping, le centre du développement logiciel, et potentiellement la couche d’interaction principale du futur web.

Autrement dit, Google ne veut plus simplement intégrer l’IA à ses produits. L’entreprise cherche désormais à reconstruire tout son écosystème autour d’elle.