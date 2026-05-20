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Google dévoile ses lunettes Gemini sous Android XR : l’IA veut quitter le smartphone

Google dévoile ses lunettes Gemini sous Android XR : l’IA veut quitter le smartphone

Google revient sérieusement dans la course aux lunettes intelligentes. Lors de la Google I/O 2026, l’entreprise a présenté ses nouvelles lunettes Gemini propulsées par Android XR, développées avec Samsung, Qualcomm, Gentle Monster et Warby Parker.

Et cette fois, Google semble avoir retenu une leçon essentielle de l’ère Google Glass : les lunettes intelligentes doivent d’abord ressembler à de vraies lunettes.

Google mise sur des « audio glasses » plus discrètes

Contrairement à des casques XR massifs ou à des lunettes avec affichage complexe, Google parle ici « d’audio glasses ». Autrement dit : pas d’écran intégré, pas d’interface intrusive, mais une interaction principalement basée sur la voix, l’audio et Gemini.

Les lunettes embarquent néanmoins deux caméras frontales capables d’analyser l’environnement afin d’alimenter les capacités contextuelles de Gemini.

L’utilisateur peut par exemple : regarder un restaurant, demander ses avis, obtenir des directions, ou interagir naturellement avec le monde autour de lui.

Android XR devient le nouveau terrain de jeu de Gemini

Ces lunettes fonctionnent sur Android XR, la nouvelle plateforme de Google dédiée aux appareils immersifs et portables. Gemini y joue évidemment le rôle central.

Google imagine des interactions où l’utilisateur parle naturellement, reçoit des indications vocales, traduit des conversations en temps réel, gère ses messages, ou lance des tâches agentiques directement depuis les lunettes.

L’un des points les plus intéressants concerne justement cette dimension « agentique ».

Gemini veut agir à votre place depuis vos lunettes

Google montre déjà des scénarios où Gemini peut commander des courses, réserver un service, gérer des tâches, ou appeler un Uber via des applications tierces. L’utilisateur valide simplement l’action finale. Ce détail est important : Google ne présente plus Gemini comme un assistant passif, mais comme un intermédiaire actif capable d’exécuter des tâches dans le monde réel.

Et, les lunettes deviennent alors une extension permanente de cet agent IA.

Nano Banana transforme les lunettes en caméra IA

Google a aussi démontré des fonctions de capture photo assistée par IA. Après avoir pris une photo, l’utilisateur peut demander à Gemini d’effectuer des modifications créatives en temps réel via le moteur Nano Banana.

Les résultats sont ensuite synchronisés vers le smartphone ou la montre connectée.

Cette approche rappelle fortement la philosophie des Ray-Ban Meta, mais Google pousse davantage l’intégration avec son écosystème Gemini et Android XR.

Google adopte enfin la stratégie de Meta

Le partenariat avec Gentle Monster et Warby Parker n’a rien d’anodin. Google reproduit quasiment la stratégie de Meta : un partenaire tech pour la plateforme, une marque mode pour le design, et une IA omniprésente comme moteur d’usage.

Et, c’est probablement la bonne approche. Car le vrai défi des lunettes intelligentes n’est pas seulement technique. C’est de rendre acceptable un objet qui vit sur le visage toute la journée.

Le smartphone n’est plus le centre de l’interface

Le détail peut sembler discret, mais il est fondamental : ces lunettes fonctionneront aussi avec l’iPhone. Google ne cherche donc pas uniquement à renforcer Android. L’entreprise veut surtout imposer Gemini comme couche d’interaction universelle, quel que soit l’appareil principal. Et, c’est peut-être le vrai message derrière Android XR.

Après le PC puis le smartphone, Google prépare déjà la prochaine interface informatique : une IA contextuelle toujours présente, portée directement devant les yeux.