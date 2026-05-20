Google veut faire passer Gemini du statut de chatbot à celui d’assistant personnel autonome. À la Google I/O 2026, l’entreprise a dévoilé Gemini Spark, un agent IA capable de travailler en arrière-plan, d’exploiter Gmail, Docs, Sheets ou Slides, et d’exécuter des tâches longues sans que l’ordinateur reste ouvert.

L’avantage décisif de Google : vos données Workspace

Gemini Spark repose sur les modèles Gemini et sur l’infrastructure agentique d’Antigravity. Sa force vient surtout de son intégration native à l’écosystème Google : il peut chercher dans les emails, documents et présentations pour préparer un brouillon, surveiller une boîte de réception ou produire un point de situation.

Contrairement à un assistant externe, il n’a pas besoin de connecter laborieusement chaque service. Google possède déjà le terrain de jeu.

Un agent qui travaille dans le cloud

Gemini Spark fonctionne sur des machines virtuelles Google Cloud, ce qui lui permet de continuer une tâche même lorsque l’utilisateur ferme son ordinateur. Il pourra aussi être contacté via une adresse Gmail dédiée, interagir avec le web via Chrome et afficher sa progression sur mobile via Android Halo.

Google prévoit également des intégrations tierces via MCP, afin d’étendre Spark au-delà de Workspace.

La promesse… et le vertige

L’idée est puissante : demander à Spark de préparer un email, surveiller des messages clients ou organiser des informations dispersées. Mais elle pose immédiatement une question de confiance. Un agent qui lit, synthétise et agit à partir de Gmail devient extrêmement utile — et extrêmement sensible.

Google devra donc prouver que les permissions, les confirmations et la traçabilité sont irréprochables. Dans l’ère agentique, la vraie innovation ne sera pas seulement ce que l’IA peut faire, mais jusqu’où l’utilisateur accepte de la laisser agir.

Gemini Spark sera d’abord disponible pour les abonnés Google AI Ultra aux États-Unis, en bêta, dès la semaine prochaine.