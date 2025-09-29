Accueil » Xiaomi 17 Fold : La fin de la gamme Mix Fold pour le prochain smartphone pliable ?

Xiaomi pourrait bientôt surprendre le marché des smartphones pliables. Alors que la marque est restée discrète depuis le lancement du Mix Fold 4 en 2024, une fuite récente laisse entrevoir un changement stratégique pour son prochain modèle.

Selon le site XiaomiTime, un nouveau smartphone pliable a été repéré dans la base de données IMEI sous le numéro 26023PN08C, avec le nom de code « pecan ». Ce détail, en apparence anodin, cache peut-être un indice clé sur la direction prise par Xiaomi.

Vers la fin de la gamme Mix Fold ?

Jusqu’à présent, tous les smartphones pliables de Xiaomi portaient un numéro de modèle avec le préfixe « PX », à l’image du Mix Fold 4 (24072PX77C). Le modèle repéré utilise cette fois-ci le préfixe « PN », habituellement associé à la gamme principale de Xiaomi, comme les Xiaomi 14 ou Xiaomi 17.

Tout laisse donc penser que Xiaomi pourrait abandonner l’appellation « Mix Fold » et lancer son prochain pliable sous le nom de Xiaomi 17 Fold, pour l’aligner directement avec ses flagships classiques.

Alors que Xiaomi dévoile traditionnellement ses smartphones pliables en juin, ce nouveau modèle serait attendu dès février 2026, en parallèle du Xiaomi 17 Ultra. Si cela se confirme, ce serait le lancement le plus précoce pour un pliable Xiaomi, signe de l’importance stratégique de ce modèle dans la roadmap de la marque.

Un lancement anticipé en février 2026 ?

D’après les premières informations, le Xiaomi 17 Fold conserverait une configuration photo proche du Mix Fold 3 :

Capteur principal de 200 mégapixels Samsung S5KHP5

Ultra-grand-angle de 50 mégapixels OV50M

Téléobjectif ou capteur auxiliaire de 50 mégapixels OV50M

Caméra selfie de 16 mégapixels OV16F

On ignore encore tout du design, des dimensions d’écran ou de la charnière, mais Xiaomi devrait logiquement continuer à affiner son format livre avec des améliorations en finesse, robustesse et autonomie.

Changement de nom, mais pas de cap

Si la marque opte réellement pour le nom Xiaomi 17 Fold, cela marquerait un rapprochement plus clair avec sa série flagship, peut-être pour séduire un public plus large et renforcer son positionnement face aux Galaxy Z Fold ou Huawei Mate X. Quoi qu’il en soit, les prochaines semaines devraient nous apporter davantage de fuites.