OPPO Find N6 : le prochain smartphone pliable pourrait rendre le Galaxy Z Fold 7 déjà dépassé

OPPO n’a pas dit son dernier mot dans la bataille des smartphones pliables. Après un excellent Find N5 qui a dominé le secteur avant l’arrivée du Galaxy Z Fold 7, la marque semble prête à reprendre l’avantage avec un Find N6 déjà en cours d’homologation interne, selon le leaker Digital Chat Station.

Et les premiers signaux sont très prometteurs.

Premier foldable avec Snapdragon 8 Elite Gen 5 ?

D’après les informations venues de Chine, le Find N6 serait le tout premier smartphone pliable équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce Android la plus puissante du moment.

Une manière claire pour OPPO d’afficher ses ambitions : offrir la performance maximale dans un format pliant.

Comme pour le Find N5, OPPO préparerait une version standard, et une version premium incluant la communication satellite (probablement réservée au marché chinois).

Ce dernier point suit une tendance forte chez les constructeurs chinois, mais reste compliqué à exporter pour des raisons réglementaires.

Un Qualcomm… spécial ?

OPPO a déjà prouvé qu’il pouvait obtenir un traitement particulier du côté de Qualcomm. Rappel : le Find N5 utilisait une version 7 cœurs du Snapdragon 8 Elite, contre 8 normalement. Le Find N6 pourrait, lui aussi, recevoir un binnage personnalisé, optimisé pour la consommation ou la chauffe dans un châssis ultra-fin.

Et justement…

OPPO travaillerait sur une nouvelle réduction d’épaisseur, alors que le Find N5 faisait déjà partie des pliants les plus élégants du marché.

Les smartphones pliables de 2026 s’orientent vers une guerre de finesse : Find N6, Vivo X Fold 6, Honor Magic V5… et bientôt Samsung avec son Galaxy Z Fold 8. OPPO voudrait clairement arriver le premier avec ce design affiné.

Un lancement en pleine tempête concurrentielle

Le Find N6 n’arrivera pas seul sur le ring. Samsung a trouvé son public avec un Galaxy Z Fold 7 très bien reçu, vivo prépare son vivo X Fold6 en Chine, Honor pourrait annoncer un successeur au Magic V5 et fin 2026, Samsung reviendra avec le Galaxy Z Fold 8… sans oublier les rumeurs persistantes d’un iPhone Fold.

Pour OPPO, intégrer la meilleure puce Android disponible est une manière de prendre l’avantage dès les premières minutes.

Les smartphones pliables deviennent enfin excitants

Pendant des années, les smartphones pliables ont semblé expérimentaux, un peu trop gros, un peu trop chers, un peu trop fragiles. Mais depuis deux générations, le secteur décolle vraiment : finesse en hausse, autonomie correcte, performances de flagship, écrans de meilleure qualité, et logiciels mieux adaptés.

Le Find N6 pourrait bien être l’un des pliants les plus aboutis de sa génération. Suffisamment pour convertir les sceptiques ?