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OPPO Bubble : le petit écran magnétique qui transforme les selfies en vrai terrain de jeu

OPPO Bubble : le petit écran magnétique qui transforme les selfies en vrai terrain de jeu

OPPO accompagne sa série Reno 16 avec un accessoire inattendu : le OPPO Bubble, un mini-écran AMOLED circulaire qui se fixe magnétiquement au dos des smartphones compatibles.

À mi-chemin entre gadget social, écran secondaire et outil photo, il ressemble exactement au type d’objet qui aurait pu devenir viral sur TikTok.

Un écran arrière pour mieux utiliser les meilleures caméras

L’idée est simple : utiliser les capteurs arrière du smartphone pour prendre de meilleurs selfies, tout en voyant le cadrage en direct. Une fois fixé au dos du téléphone, le OPPO Bubble affiche un aperçu sans fil de la caméra jusqu’à 10 mètres. Il peut aussi servir à déclencher une photo à distance, ajuster l’angle ou préparer une photo de groupe sans courir contre le retardateur.

C’est probablement sa fonction la plus utile : rendre les selfies avec caméra arrière beaucoup moins approximatifs.

Un gadget personnalisable et assumé

OPPO ne limite pas le OPPO Bubble à la photo. Son petit écran tactile circulaire peut afficher des fonds statiques, vidéos, live photos, emojis, thèmes animés ou contenus en carrousel. Avec ses 7 mm d’épaisseur, ses 27,5 g et sa batterie intégrée de 550 mAh, l’accessoire reste suffisamment léger pour ne pas transformer le smartphone en objet encombrant.

Il peut même devenir un petit affichage suspendu lorsqu’il est associé à une coque compatible.

Un accessoire très OPPO

À 499 yuans, soit environ 65 euros, le OPPO Bubble ne s’adresse pas à tout le monde. Mais, il illustre parfaitement la stratégie de la marque : ajouter une dimension ludique et créative à l’expérience mobile. Compatible avec les Reno 16, Reno 15, Reno 14, Find X8 et Find X9, il vise surtout les créateurs, les amateurs de selfies et ceux qui aiment personnaliser leur smartphone.

OPPO ne réinvente pas la photo mobile avec le OPPO Bubble. Mais, il rappelle qu’un bon accessoire peut parfois rendre un smartphone plus expressif, plus social, et surtout beaucoup plus amusant.