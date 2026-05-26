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WhatsApp dévoile cinq outils pour se protéger des arnaques en ligne

WhatsApp dévoile cinq outils pour se protéger des arnaques en ligne

WhatsApp veut renforcer la vigilance de ses utilisateurs face aux fraudes numériques. La messagerie met en avant cinq fonctions de sécurité conçues pour limiter les appels suspects, repérer les faux profils et protéger les comptes contre les tentatives de prise de contrôle.

Des appels inconnus automatiquement filtrés

La fonction Silence aux appelants inconnus permet de mettre automatiquement en sourdine les appels provenant de numéros inconnus. Ils restent visibles dans l’onglet Appels et les notifications, mais ne viennent plus interrompre l’utilisateur.

C’est une protection simple, particulièrement utile face aux vagues d’appels frauduleux et de tentatives de phishing vocal.

Des cartes de contexte pour mieux identifier les inconnus

WhatsApp mise aussi sur les Cartes de contexte, affichées dans les conversations individuelles et les groupes. Elles indiquent notamment si l’expéditeur est enregistré dans les contacts, si des groupes sont partagés en commun, si le numéro vient d’un autre pays ou si le compte a été créé récemment.

L’objectif est clair : donner davantage d’indices avant de répondre, bloquer ou signaler un compte.

Des alertes contre le partage d’écran piégé

Autre point sensible : le partage d’écran. WhatsApp affiche désormais des avertissements lorsqu’un utilisateur tente de partager son écran avec un contact inconnu pendant un appel vidéo.

Cette mesure vise les arnaques où un fraudeur pousse sa cible à afficher des codes bancaires, OTP ou informations personnelles.

Des alertes lors de la connexion d’un nouvel appareil

WhatsApp surveille également les demandes suspectes de liaison d’appareil. Si certains signaux semblent anormaux, l’application affiche une alerte indiquant l’origine de la demande et rappelle qu’elle peut être frauduleuse.

C’est une barrière importante contre les tentatives de prise de contrôle de compte.

La double vérification reste indispensable

Enfin, WhatsApp recommande d’activer la vérification en deux étapes. Elle ajoute un code PIN à six chiffres lors de la réinitialisation ou de la vérification d’un compte.

Ce n’est pas une protection spectaculaire, mais c’est probablement l’une des plus efficaces : elle transforme un simple code SMS volé en tentative beaucoup plus difficile à exploiter.