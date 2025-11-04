Accueil » OPPO Find N6 : un design plus fin que 4,2 mm et une batterie de plus de 6 000 mah

OPPO Find N6 : un design plus fin que 4,2 mm et une batterie de plus de 6 000 mah

OPPO Find N6 : un design plus fin que 4,2 mm et une batterie de plus de 6 000 mah

Le marché des smartphones pliables traverse une période de calme relatif, mais cela pourrait bientôt changer. Alors que Samsung prépare son Galaxy Z Fold 8 pour l’été 2026, et que le Pixel 10 Pro Fold est déjà sur le marché, OPPO s’apprête à frapper fort avec le Find N6 — un appareil qui pourrait bien redéfinir le format pliable « book-style ».

OPPO Find N6 : Encore plus fin que le Find N5 ?

Le Find N5 avait déjà impressionné tout le monde avec son design ultra-fin — 4,2 mm d’épaisseur seulement lorsqu’il est déplié. Pourtant, selon une nouvelle fuite du leaker réputé Digital Chat Station, le Find N6 serait encore plus mince et plus léger que son prédécesseur.

C’est difficile à imaginer quand on sait que le N5 avait un châssis à peine plus épais qu’un port USB-C, mais OPPO semble déterminé à repousser les limites physiques de ce qu’un pliable peut être.

D’après la fuite, le Find N6 pourrait embarquer :

Écran interne supérieur à 8,1 pouces , contre 7,92 pouces sur le N5,

, contre 7,92 pouces sur le N5, Écran externe d’environ 6,6 pouces, plus grand que celui du prédécesseur.

Le smartphone serait donc plus grand, mais plus fin, une prouesse d’ingénierie si cela se confirme.

Sous le capot : la puissance du Snapdragon 8 Elite Gen 5

À l’intérieur, le Find N6 devrait être propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante de Qualcomm à ce jour. Cela promet des performances de haut vol, qu’il s’agisse de multitâche, de productivité ou de jeu en 3D.

Côté batterie, OPPO viserait une capacité supérieure à 6 000 mAh, un bond significatif par rapport aux 5 600 mAh du Find N5. Si cela se confirme, le Find N6 serait le pliable avec la plus grande autonomie du marché, sans compromis sur la finesse.

Des capteurs photo encore plus ambitieux

Le volet photo, déjà très solide sur le Find N5, va lui aussi évoluer :

Capteur principal Sony LYT808 (1/1,4 ») — plus grand et plus lumineux que le 1/1,56 » du N5.

Téléobjectif périscopique 50 Mpx offrant un zoom optique entre 3,5x et 3,7x.

Capteur multispectral, pour une meilleure restitution des couleurs et des tons de peau.

OPPO semble vouloir faire du Find N6 le pliable le plus complet en photo, capable de rivaliser avec des modèles classiques comme le vivo X300 Pro ou le futur Galaxy S26 Ultra.

Recharge, ergonomie et finitions

Les autres améliorations attendues incluent :

Recharge sans fil,

Boutons latéraux personnalisables,

Capteur d’empreintes latéral,

Châssis renforcé, malgré une épaisseur encore réduite.

Ces ajouts témoignent d’un effort pour rendre l’appareil plus pratique et plus robuste, deux critères essentiels pour un pliable.

Un bijou technologique (et probablement un luxe)

Avec un tel concentré d’innovations — design ultra-fin, écrans plus grands, batterie massive, capteurs photo de pointe et processeur surpuissant — le Find N6 ne sera pas donné.

Mais, OPPO semble viser un positionnement premium absolu, quitte à défier Samsung sur son propre terrain. Si le Find N6 parvient à tenir ses promesses, il pourrait bien devenir le nouveau mètre-étalon des smartphones pliables, alliant élégance, puissance et autonomie.

Selon les fuites actuelles, le OPPO Find N6 serait officialisé au cours du premier trimestre 2026 — probablement entre janvier et mars. OPPO semble vouloir prouver qu’un pliable peut être ultra-fin, performant et durable à la fois. Si le Find N6 tient ses promesses, il pourrait bien devenir le pliable le plus abouti du marché — et relancer la compétition dans un secteur qui stagnait depuis plusieurs mois.