POCO F8 Pro : le flagship abordable arrive à 653 euros

Après l’impressionnant POCO F8 Ultra, POCO dévoile son second atout majeur pour la fin d’année : le POCO F8 Pro. Un modèle plus abordable, mais qui aligne suffisamment de specs « flagship » pour inquiéter les concurrents.

Sans surprise, il s’agit du Redmi K90 adapté pour le marché global — mais c’est loin d’être un simple rebranding. Le POCO F8 Pro arrive avec un positionnement clair : offrir 90 % d’un haut de gamme, pour 50 % du prix.

POCO F8 Pro : Un écran OLED 1.5K dopé à 3 500 nits

POCO mise une nouvelle fois sur un affichage qui joue dans la cour des grands : dalle OLED de 6,59 pouces, résolution 1,5K, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, touch sampling élevé et pointe à 3 500 nits.

De quoi surpasser de nombreux écrans concurrents, même sur des appareils deux fois plus chers. C’est lumineux, ultra fluide, lisible partout — et parfaitement adapté au gaming.

Snapdragon 8 Elite: une valeur sûre, et encore très rapide

Sous le capot, POCO opte pour le Snapdragon 8 Elite, l’ancien fleuron de Qualcomm. Pas le dernier né, mais un SoC encore redoutablement puissant couplé à 12 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage UFS, HyperOS 3 (Android 16) en tant que OS et un système de refroidissement LiquidCool revu.

Dans la plupart des usages, ce chipset reste un bulldozer. Jeux 3D, multitâche, IA locale : tout passe sans broncher.

Une batterie gigantesque — et une charge ultra rapide

Le F8 Pro embarque un bloc énergétique hors norme : 6 210 mAh, là où la version chinoise allait jusqu’à 7 100 mAh, pour une charge de 100 W en filaire et 22,5 W en charge inversée.

POCO continue de faire mieux que les géants du marché : à ce niveau de prix, personne ne propose une batterie aussi grande et une charge aussi rapide.

Un triple module efficace, centré sur le 50 mégapixels

POCO reprend ici la force tranquille du K90 avec un capteur de 50 mégapixels Light Fusion (1/1,55″, OIS), un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2,5x, un ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, on retrouve une caméra frontale de 20 mégapixels.

Pas de folie comme sur le Ultra, mais un ensemble cohérent, polyvalent, et largement suffisant pour délivrer des clichés détaillés et stables.

Résistance, connectivité et confort premium

Quelques touches de « vrai haut de gamme » viennent compléter le tableau : IP68 (eau + poussière), Wi-Fi 7, capteur d’empreintes sous l’écran et design disponible en Noir, Bleu ou Titanium Silver. Le tout avec l’interface maison HyperOS 3, nettement plus fluide et épurée.

Prix et disponibilité : l’un des meilleurs deals de fin 2025

Prix globaux :

703 euros — 12 Go de RAM + 512 Go de stockage

653 euros — 12 Go + 512 Go

Offre Early Bird (jusqu’au 10 décembre 2025) :

549,90 euros — 12 Go + 512 Go

519,90 euros — 12 Go + 512 Go

Difficile de trouver mieux en rapport performance/prix.

Avec ce F8 Pro, POCO frappe très fort. En clair : un quasi-flagship qui coûte le prix d’un milieu de gamme haut de panier. Le POCO F8 Ultra fait rêver. Le POCO F8 Pro, lui, va se vendre en masse.