Les écrans pliables ont conquis les smartphones, mais restent rares dans l’univers des accessoires PC. Avec le Single Flex Pro, Aura Displays tente une proposition encore atypique : un moniteur portable de 13,3 pouces qui se plie en deux pour réduire son encombrement en déplacement.

Un second écran pensé pour le sac, pas pour le bureau

Une fois ouvert, le Single Flex Pro offre une dalle 13,3 pouces au format 3:4, avec une définition de 1536 x 2048 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Fermé, il devient beaucoup plus compact, avec un châssis en aluminium d’environ 710 grammes.

Aura Displays met en avant sa technologie FlexMatrix, censée permettre une utilisation à plat, légèrement courbée ou en mode « livre ». L’idée n’est pas seulement de transporter un écran plus facilement, mais de rendre le second affichage plus adaptable aux espaces de travail improvisés.

Une fiche technique séduisante, mais pas spectaculaire

La dalle AMOLED promet des noirs profonds, un contraste élevé et une couverture couleur annoncée à 117 % NTSC. En revanche, la luminosité plafonne à 300 nits, ce qui devrait suffire en intérieur, mais limiter l’usage en extérieur ou dans des environnements très lumineux.

La connectique repose notamment sur l’USB-C avec prise en charge plug-and-play. Aura mentionne aussi une compatibilité avec macOS, Windows et d’autres appareils via HDMI, même si l’absence de batterie intégrée rappelle que l’objet reste dépendant de son câble et de son alimentation.

Le prix d’un concept encore très premium

Le vrai frein reste le tarif : 1 135 euros en prix de lancement, contre 1 310 dollars annoncés hors promotion. À ce niveau, le Single Flex Pro s’adresse moins au grand public qu’aux professionnels prêts à payer très cher pour gagner de la place dans un sac.

C’est toute l’ambiguïté du produit. Un écran portable classique de 13 ou 16 pouces se transporte déjà assez facilement avec un ordinateur. Le pliage devient donc vraiment intéressant si cette technologie permet, demain, de proposer des diagonales plus généreuses dans un format réduit.

Aura Displays dit justement qu’un modèle 17 pouces est prévu pour juin 2026. C’est peut-être là que cette approche prendra tout son sens : non plus plier un petit écran, mais rendre nomade un vrai espace de travail.