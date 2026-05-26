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OPPO Reno 16 et Reno 16 Pro : OPPO muscle sa formule avec batterie géante et zoom périscopique

OPPO Reno 16 et Reno 16 Pro : OPPO muscle sa formule avec batterie géante et zoom périscopique

OPPO vient d’officialiser en Chine ses nouveaux Reno 16 et Reno 16 Pro, deux smartphones qui illustrent parfaitement l’évolution actuelle du marché Android premium accessible : batteries massives, photographie dopée à l’IA et fiches techniques de plus en plus proches des flagships.

Avec cette nouvelle génération, OPPO ne cherche plus simplement à séduire sur le design. Le constructeur semble désormais vouloir transformer la série Reno en véritable alternative haut de gamme face aux modèles de Samsung, Xiaomi ou encore Vivo.

Reno 16 et Reno 16 Pro : Deux formats, mais une philosophie commune

Le Reno 16 adopte un écran OLED plat de 6,32 pouces, tandis que le Reno 16 Pro passe à une dalle plus immersive de 6,78 pouces. Les deux modèles profitent d’un taux de rafraîchissement 120 Hz, d’une profondeur de couleur 10 bits et d’une luminosité maximale annoncée à 3600 nits en pic local.

Visuellement, OPPO poursuit son virage vers des designs plus épurés : bordures plates, finesse marquée et intégration discrète du module photo.

Mais, la vraie montée en gamme se joue surtout à l’intérieur.

OPPO mise sur l’autonomie XXL

Le Reno 16 embarque une batterie de 6 700 mAh, tandis que le modèle Pro pousse jusqu’à 7 000 mAh — un chiffre qui devient progressivement la nouvelle norme chez plusieurs fabricants chinois.

Cette évolution traduit un changement important dans les priorités du marché. Après des années centrées sur la course à la finesse, les marques Android misent désormais davantage sur l’endurance réelle et l’usage intensif lié à l’IA, à la photo computationnelle et à la vidéo mobile.

Les deux smartphones prennent en charge la charge rapide 80W, tandis que le Reno 16 Pro ajoute la recharge sans fil 50W.

Une configuration photo très ambitieuse

OPPO continue également de renforcer la partie photographie, devenue un élément central de différenciation dans le segment premium. Les Reno 16 et Reno 16 Pro intègrent un capteur principal de 200 mégapixels Samsung HP5, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels Samsung JN5 avec zoom optique 3,5x et stabilisation OIS ainsi qu’une caméra selfie autofocus de 50 mégapixels.

La présence d’un véritable périscope sur une série Reno montre à quel point OPPO cherche à rapprocher cette gamme des standards flagship.

Longtemps réservés aux modèles Ultra, les zooms périscopiques deviennent progressivement plus accessibles — signe que les fabricants considèrent désormais la polyvalence photo comme indispensable, même en dessous des très hauts prix.

MediaTek continue sa montée en puissance

Le Reno 16 utilise une puce Dimensity 8550 SUPER de MediaTek, tandis que le Reno 16 Pro passe sur un Dimensity 9500s plus ambitieux. Cette stratégie confirme aussi la progression spectaculaire de MediaTek sur le segment premium Android. Là où Qualcomm dominait presque sans partage il y a quelques années, MediaTek devient aujourd’hui un partenaire clé pour de nombreuses marques chinoises cherchant à optimiser performances, efficacité énergétique et coûts.

Le Reno 16 Pro bénéficie également du Wi-Fi 7, tandis que le modèle standard reste limité au Wi-Fi 6.

Une fiche technique presque « Ultra »

Les deux smartphones tournent sous Android 15 avec ColorOS 16 et multiplient les certifications IP66, IP68, IP69 et même IP69K. Cette accumulation de protections illustre une tendance forte du marché chinois : transformer les smartphones premium en appareils capables de résister à des usages beaucoup plus extrêmes sans sacrifier le design.

À cela s’ajoutent des haut-parleurs stéréo, un capteur d’empreintes sous l’écran, une puce NFC, du Bluetooth 5.4, un capteur infrarouge et une double SIM 5G.

Des prix agressifs face au marché premium

Le Reno 16 débute à 3 499 yuans (~ 445 euros), tandis que le Reno 16 Pro démarre à 3 699 yuans (~ 470 euros). À ces tarifs, OPPO cible directement le segment où la bataille devient la plus intense : celui des smartphones premium « presque flagship », capables d’offrir 80 à 90 % de l’expérience haut de gamme pour un prix bien inférieur aux modèles Ultra traditionnels.

Le lancement international est attendu entre juin et juillet.

Et si OPPO conserve une politique tarifaire compétitive hors de Chine, les Reno 16 pourraient rapidement devenir des concurrents particulièrement sérieux dans un marché Android où les différences entre milieu et haut de gamme deviennent de plus en plus floues.