OPPO prépare le lancement de sa nouvelle tablette Android, la OPPO Pad 6, attendue en Chine le 25 mai. Plutôt que de miser uniquement sur la puissance brute, la marque semble vouloir proposer une tablette plus équilibrée, taillée pour les usages du quotidien : travail, études, lecture, streaming et jeu léger.

OPPO Pad 6 : Une tablette fine, sobre et facile à transporter

Avec seulement 5,99 mm d’épaisseur pour environ 577 g, la OPPO Pad 6 se positionne comme une tablette grand format relativement nomade. Elle sera proposée en trois coloris : Starlight Blue, Galaxy Silver et Deep Space Gray.

L’écran occupe une place centrale dans cette approche. OPPO mise sur une dalle LCD 12,1 pouces 3K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La technologie « Soft Light » promet de réduire les reflets et l’éblouissement, un point important pour les utilisateurs qui passent de longues heures à lire, annoter ou travailler sur documents.

Dimensity 9500s et grosse batterie : la performance sans excès

Sous le capot, la tablette embarque la nouvelle puce Dimensity 9500s de MediaTek. Oppo revendique un score d’environ 3,06 millions de points sur AnTuTu, un chiffre impressionnant, même s’il faudra juger la fluidité réelle dans les usages prolongés.

L’autonomie devrait être l’un des grands arguments du produit. La OPPO Pad 6 intègre une batterie de 10 420 mAh, compatible avec la charge rapide 67 W. Sur le papier, cela devrait permettre de tenir une journée complète entre productivité, navigation, vidéo et prise de notes.

OPPO veut séduire les étudiants et les professionnels mobiles

La partie logicielle semble particulièrement travaillée. OPPO met en avant les fenêtres flottantes, la gestion de fichiers façon PC, la prise en charge du stylet, les outils de notes assistés par IA et l’intégration entre appareils.

La possibilité de partager directement la connexion 5G d’un smartphone à proximité avec la tablette est aussi un ajout pragmatique. Pour les étudiants, créatifs ou professionnels qui travaillent souvent hors Wi-Fi, ce type de fonction peut compter davantage qu’un simple score benchmark.

Une tablette Android plus utile que spectaculaire

Avec la OPPO Pad 6, OPPO ne semble pas chercher la démonstration technologique à tout prix. La marque construit plutôt une tablette cohérente, où finesse, écran confortable, autonomie et productivité se répondent.

Dans un marché Android encore dominé par Samsung et challengé par Xiaomi, OPPO joue une carte intéressante : celle d’un appareil moins tape-à-l’œil, mais potentiellement plus pertinent au quotidien.