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Firefox Project Nova : Mozilla prépare son grand redesign avec un bouton anti-IA bien visible

Firefox Project Nova : Mozilla prépare son grand redesign avec un bouton anti-IA bien visible

Mozilla veut redonner du caractère à Firefox. Avec « Project Nova », le navigateur s’apprête à recevoir sa transformation visuelle la plus importante depuis plusieurs années, mêlant nouvelle identité graphique, options de personnalisation étendues et accès simplifié aux paramètres de confidentialité — notamment ceux liés à l’intelligence artificielle.

Au-delà du simple lifting esthétique, cette évolution traduit surtout une volonté stratégique : différencier Firefox dans un marché dominé par Chromium, tout en capitalisant sur un discours centré sur le contrôle utilisateur et la transparence.

Une interface plus moderne, plus ronde et pensée pour la personnalisation

Mozilla décrit Project Nova comme une refonte complète de l’expérience utilisateur. Les premières captures montrent une interface beaucoup plus organique, avec des onglets « bulle », des boutons arrondis et une palette de couleurs inspirée des tons du feu — un clin d’œil assumé à l’identité historique de Firefox.

Les icônes ont également été retravaillées afin d’assurer une cohérence visuelle entre les thèmes clairs et sombres. Mozilla semble ici suivre une tendance de fond du marché : des interfaces plus douces, moins techniques, et davantage orientées confort visuel.

Mais, l’aspect le plus intéressant réside peut-être dans les nouvelles possibilités de personnalisation. Firefox introduira de nouveaux thèmes colorés appliqués à l’ensemble de la fenêtre du navigateur, dans une logique proche des thèmes Chrome. L’entreprise explore même des réglages permettant de modifier la forme des onglets et d’autres éléments d’interface.

Cette approche repositionne Firefox non seulement comme un navigateur orienté confidentialité, mais aussi comme un produit identitaire et personnalisable — un terrain où Arc Browser ou Vivaldi ont récemment gagné en visibilité.

Des paramètres IA plus accessibles et un vrai discours sur la transparence

L’un des changements les plus stratégiques concerne les paramètres liés à l’intelligence artificielle. Mozilla promet un accès plus clair et plus rapide au bouton permettant de désactiver toutes les fonctionnalités IA présentes et futures du navigateur.

Dans un contexte où les intégrations IA se multiplient souvent sans réelle granularité de contrôle, Mozilla cherche ici à se distinguer de concurrents comme Google Chrome ou Microsoft Edge. Le message est limpide : l’utilisateur garde la main.

Mozilla précise d’ailleurs que les modèles IA ne sont téléchargés localement que si l’utilisateur choisit explicitement d’utiliser ces fonctions. Et si certains composants sont installés, Firefox affiche déjà plus clairement quels modèles occupent de l’espace sur la machine — une pique discrète adressée à Chrome et à ses téléchargements IA pouvant dépasser plusieurs gigaoctets.

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité du positionnement historique de Mozilla : défendre un web plus transparent et moins intrusif, tout en intégrant progressivement les usages IA devenus incontournables.

Firefox 151 introduit déjà le Web Serial API et de nouvelles fonctions productivité

En parallèle de l’annonce de Project Nova, Mozilla a également lancé la version 151 de Firefox cette semaine. Parmi les nouveautés les plus notables figure le support du Web Serial API. Cette technologie permet à des sites web de communiquer directement avec certains appareils matériels sans nécessiter d’application native. Concrètement, un site pourrait, par exemple, mettre à jour le firmware d’un périphérique ou contrôler un appareil connecté directement depuis le navigateur.

Mozilla continue ainsi d’élargir les capacités « plateforme » de Firefox pour rivaliser avec les navigateurs basés sur Chromium, qui avaient souvent une avance sur ce type d’API web modernes.

Firefox 151 apporte aussi une nouvelle page d’accueil Firefox Home, de nouveaux fonds d’écran et la fusion de plusieurs PDF directement depuis le lecteur PDF intégré.

Sur le volet productivité, Project Nova marquera également le retour du « compact mode », très apprécié des utilisateurs avancés. Cette option réduit l’espace occupé par les contrôles du navigateur pour maximiser la surface d’affichage des pages web.

Mozilla prévoit aussi d’améliorer l’accès aux groupes d’onglets, à la vue fractionnée et aux onglets verticaux.

Autrement dit, Firefox tente de combiner modernisation esthétique et outils de productivité avancés — une combinaison devenue essentielle face à la montée des navigateurs « power users ».

Une tentative de reconquête dans un marché verrouillé

Project Nova arrive à un moment délicat pour Mozilla. Firefox conserve une base d’utilisateurs fidèle, mais sa part de marché reste sous pression face à Chrome, Edge et Safari.

Cette refonte ne cherche donc pas uniquement à embellir le navigateur. Elle vise surtout à rendre Firefox plus désirable visuellement, plus compétitif sur les usages modernes et plus cohérent avec les attentes actuelles autour de la personnalisation et de la confidentialité.

Mozilla semble avoir compris qu’en 2026, un navigateur n’est plus seulement un outil technique : c’est aussi un espace de travail, un environnement personnel et, de plus en plus, une interface IA permanente.

Avec Project Nova, Firefox tente précisément de redéfinir sa place dans cette nouvelle génération du web.