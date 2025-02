OPPO Find N5 : le pliable ultra-fin et puissant, mais indisponible en Europe !

Le OPPO Find N5, dernier modèle pliable de la marque, a fait sensation avec son design élégant et ses performances avancées. Cependant, malgré son lancement mondial le 20 février 2025, le OPPO Find N5 ne sera pas disponible en Europe. La marque a confirmé cette décision au YouTuber Tech Chap, expliquant que le Find N5 ne faisait pas partie de sa stratégie pour ce marché.

À la place, OPPO mettra en avant la série Reno 13, qui sera lancée le 24 février en Europe avec des fonctionnalités avancées en intelligence artificielle et un design moderne.

Cette annonce est d’autant plus décevante que OnePlus, filiale de OPPO, a également annoncé qu’elle ne commercialiserait pas son OnePlus Open 2 cette année. Ainsi, les consommateurs européens devront se passer des nouveautés pliables de la marque. Pour l’instant, le Find N5 est uniquement disponible en Chine et à Singapour, et bien qu’un déploiement dans d’autres pays asiatiques soit envisageable en 2025, aucune confirmation officielle n’a été donnée.

Un smartphone pliable ultra-fin et puissant

Le Find N5 se distingue par ses caractéristiques impressionnantes, notamment grâce à ses écrans de haute qualité et à son format ultra-fin. Il est équipé d’un écran externe AMOLED LTPO de 6,62 pouces, offrant une résolution de 1140×2616 pixels avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 450 nits. L’écran interne pliable, quant à lui, atteint 8,12 pouces avec une résolution de 2248×2480 pixels, une fréquence de rafraîchissement identique et une luminosité de 2 100 nits. Les deux écrans bénéficient de la technologie 2160 Hz PWM dimming, qui réduit la fatigue oculaire et assure un meilleur confort visuel.

Le design du Find N5 est particulièrement soigné. Lorsqu’il est déplié, il affiche une épaisseur de seulement 4,21 mm, et une fois replié, il atteint 8,93 mm. La version en verre pèse 229 grammes, tandis que la version en cuir monte à 239 grammes.

Sous le capot, OPPO a intégré le Snapdragon 8 Elite, accompagné de jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0. Il fonctionne sous Android 15 avec l’interface ColorOS 15, qui introduit plusieurs fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, comme une recherche avancée, des résumés d’appels et O+ Connect, une solution de partage de fichiers simplifiée.

Une caméra signée Hasselblad et une autonomie impressionnante

Le Find N5 mise aussi sur la photographie pour séduire les utilisateurs. Il est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 6x et d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Les deux écrans intègrent une caméra selfie de 8 mégapixels, capable de filmer en 4K. La collaboration avec Hasselblad permet d’optimiser la gestion des couleurs et des détails, rendant les photos plus naturelles et fidèles à la réalité.

L’autonomie n’est pas en reste, grâce à une batterie de 5 600 mAh compatible avec une charge filaire de 80W, une charge sans fil de 50W et une charge inversée de 10W, idéale pour recharger d’autres appareils.

Une charnière optimisée et une meilleure résistance

OPPO a amélioré la charnière Titanium Flexion, qui est désormais 26 % plus fine. Cette optimisation permet de réduire la largeur et la profondeur du pli, offrant ainsi une meilleure continuité d’affichage et une durabilité accrue. Le Find N5 bénéficie également d’une certification IPX6/IPX8/IPX9, garantissant une excellente résistance à l’eau.

Côté audio, le smartphone intègre des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, ainsi qu’un capteur d’empreintes latéral. Contrairement à de nombreux smartphones pliables, il conserve un curseur d’alerte, une fonctionnalité appréciée des utilisateurs avancés.

Un lancement frustrant pour l’Europe

Avec ses spécifications haut de gamme et son design parmi les plus fins du marché, le Find N5 aurait pu s’imposer comme un sérieux concurrent aux Galaxy Z Fold et Honor Magic V4. Pourtant, OPPO a choisi de concentrer ses efforts sur d’autres modèles en Europe, au grand dam des amateurs de smartphones pliables.

Il reste à voir si la marque reviendra sur sa décision et rendra ce modèle disponible sur d’autres marchés plus tard en 2025. Pour l’instant, le Find N5 reste une exclusivité asiatique, privant l’Europe d’un des smartphones pliables les plus prometteurs de l’année.