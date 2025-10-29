Accueil » Galaxy Z Fold 8 : l’écran sans pli arrive grâce à une technologie laser ASP

La gamme pliable de Samsung a parcouru un long chemin depuis son lancement, mais un détail n’a jamais disparu : la fameuse pliure au centre de l’écran.

Selon un nouveau rapport, le Galaxy Z Fold 8 pourrait enfin corriger ce défaut emblématique — et marquer une nouvelle étape majeure dans l’évolution du format.

Galaxy Z Fold 8 : Une technologie laser pour un écran sans pli

D’après le média coréen Deal Site, Samsung prévoit d’utiliser une plaque métallique micro-perforée à l’aide d’un laser ASP placée sous l’écran principal afin d’éliminer la pliure visible.

Cette plaque, percée de micro-trous permettant la flexion sans contrainte, garderait la dalle parfaitement plane tout en préservant la souplesse du mécanisme de pliage.

Cette technologie, déjà évoquée plus tôt dans l’année, pourrait faire ses débuts à la mi -2026. Fait intéressant : Apple travaillerait sur un système similaire pour son premier iPhone pliable, attendu en 2027.

Une batterie plus endurante et le retour du S Pen

Le rapport évoque également une batterie plus grande — autour de 5 000 mAh, contre 4 400 mAh sur le Galaxy Z Fold 7. Combinée au Snapdragon 8 Elite Gen 2, cette capacité devrait offrir une autonomie bien supérieure, notamment lors de l’utilisation de l’écran interne de 8 pouces.

Autre bonne nouvelle : le S Pen pourrait faire son grand retour. Supprimé sur le Z Fold 7 pour gagner en finesse, il serait désormais intégré sans ajouter d’épaisseur notable, redonnant au Galaxy Z Fold 8 une dimension plus « pro » appréciée des utilisateurs fidèles à la série.

Une bataille de pliables avant l’arrivée d’Apple

Avec l’iPhone Fold prévu pour 2027, l’année 2026 s’annonce charnière pour la prochaine génération de smartphones pliables. Le Galaxy Z Fold 8 pourrait être lancé dès la mi -2026, avec un prix de départ avoisinant 1 999 dollars, soit similaire ou légèrement supérieur à celui du Fold 7.

Selon les analystes, si Samsung parvient à supprimer la pliure, améliorer l’autonomie, et réintroduire le stylet S Pen, le Galaxy Z Fold 8 pourrait bien devenir le modèle de référence des pliables premium, indépendamment de la concurrence d’Apple.

Le Galaxy Z Fold 8 pourrait bien être le pliable le plus abouti jamais conçu par Samsung, et potentiellement celui qui mettra fin à la fameuse « crease » qui a longtemps symbolisé les limites du format.