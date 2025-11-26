Accueil » Amazon Leo Ultra : l’antenne satellite 1 Gbit/s pour les entreprises

Amazon Leo Ultra : l’antenne satellite 1 Gbit/s pour les entreprises

Amazon accélère la cadence sur son projet spatial. Lundi, la firme a dévoilé les premiers services et équipements professionnels d’Amazon Leo — le nom définitif de ce qui s’appelait jusqu’ici Project Kuiper — et lance un programme d’accès anticipé dédié aux entreprises.

Avec plus de 150 satellites déjà en orbite et des tests réseau en cours, Amazon prépare un lancement commercial plus large en 2026, avec une promesse : offrir une connectivité haut débit fiable aux entreprises, administrations et organisations situées dans des zones mal desservies ou isolées.

Amazon Leo Ultra : une antenne professionnelle pensée pour les débits extrêmes

Amazon a officiellement présenté la version finale de Amazon Leo Ultra, son terminal satellite haut de gamme destiné aux clients professionnels.

L’appareil repose sur une antenne à réseau phasé full-duplex, capable d’atteindre :

1 Gbit/s en téléchargement

400 Mbit/s en upload

Amazon affirme qu’il s’agit de l’antenne commerciale à réseau phasé la plus rapide actuellement produite.

Un terminal conçu pour durer

Le boîtier adopte une construction robuste, résistante aux fortes chaleurs comme aux températures négatives, à la pluie comme au vent violent. Il ne comporte aucune pièce mécanique mobile, ce qui facilite l’installation et garantit une fiabilité accrue.

Le terminal est animé par un silicium sur mesure conçu par Amazon, associé à des algorithmes RF maison destinés à maintenir un débit stable avec une latence minimale.

Un réseau pensé pour l’entreprise : sécurité, gestion, cloud

Amazon Leo n’est pas qu’une constellation de satellites : c’est une plateforme réseau complète, intégrée nativement à l’écosystème AWS.

Les entreprises auront accès :

Outils avancés de gestion réseau

Chiffrement renforcé

Support prioritaire 24/7

Services pour la télémétrie temps réel, la gestion de sites distants et les communications sécurisées

Connexion directe vers AWS, mais aussi vers des environnements cloud tiers ou des infrastructures on-premise sans transiter par Internet public

Deux options de réseau privé

Amazon proposera deux grandes approches pour les clients cherchant une isolation complète :

Direct to AWS (D2A): Connexion directe vers les workloads cloud via AWS Transit Gateway ou Direct Connect Gateway. Configuration en quelques clics dans la console Amazon Leo. Private Network Interconnect (PNI): Les entreprises ou opérateurs peuvent établir un lien privé via des data centers en colocation. Les sites distants se connectent ainsi directement au cœur du réseau, en contournant Internet. Amazon promet un déploiement plus rapide qu’un circuit privé traditionnel.

Programme d’accès entreprise : premières installations en cours

Plusieurs organisations ont déjà rejoint le programme pilote, dont JetBlue, Vanu Inc., Hunt Energy Network, Connected Farms et Crane Worldwide Logistics.

Les entreprises pourront tester le réseau avec les terminaux Amazon Leo Pro et Leo Ultra, permettant à Amazon d’affiner ses services pour différents secteurs : aviation, énergie, agriculture, logistique, défense…

Les expéditions des unités de test ont déjà commencé. Le programme s’élargira au fur et à mesure de l’augmentation de la couverture satellite et de la capacité du réseau.

Chris Weber, VP Consumer & Enterprise Business pour Amazon Leo, résume l’ambition : « Amazon Leo représente une opportunité majeure pour les entreprises opérant dans des environnements difficiles. De notre architecture satellite à nos antennes à réseau phasé, nous avons conçu Amazon Leo pour répondre aux besoins des clients professionnels et gouvernementaux les plus exigeants, partout dans le monde ».